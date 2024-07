Le «championnat interplanétaire» de feuille-caillou-ciseaux a fait son grand retour à Lausanne. Lancée en 2004 mais arrêtée en 2013, la compétition loufoque s'est déroulée dimanche aux pyramides de Vidy, au bord du lac.

ATS

Ce championnat est bien plus qu'un simple jeu de mains: «C'est une épreuve de courage, de ruse et de capacité à garder son sérieux dans les situations les plus absurdes», affirment ses organisateurs, le collectif Areriroru «pour la promotion de la bonne humeur».

En marge du tournoi principal, les spectateurs ont pu s'essayer à une course de bébé rampant et des parties du jeu «1,2,3, soleil».

L'inscription au championnat se montait à cinq francs, mais elle était gratuite si les participants venaient déguisés.

Cette édition spéciale «Revival 20 ans» ne devrait pas avoir de suite. Le collectif Areriroru annonce qu'après «cette célébration de l'absurdité cosmique, il prévoit de se redissoudre dans les confins de l'espace, laissant derrière lui un héritage de rires et de souvenirs inoubliables.»

gsi, ats