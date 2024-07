Une grande partie des 240 personnes évacuées dans le Haut Val de Bagnes vont pouvoir retrouver leur domicile. Elles avaient dû partir de chez elles préventivement après une coulée de lave torrentielle à risque qui s'est produite mercredi dans l'après-midi.

Une lave torrentielle s'est produite mercredi dans le Val de Bagnes. ATS

«Presque tous les habitants du village de Champsec évacués dans la nuit de mercredi à jeudi vont pouvoir rentrer», a indiqué jeudi matin à Keystone-ATS le secrétaire communal adjoint de Val de Bagnes Antoine Schaller. Sur environ 200, seuls les résidents de cinq habitations situées aux abords de la Dranse de Bagnes ne pourront pas rejoindre leur domicile.

Quant à la quarantaine de personnes vivant dans les hameaux Les Epenays et le Fregnoley, et au camping de Champsec évacuées mercredi dans l'après-midi, elles ne pourront pas non plus rentrer chez elles.

Accessibilité

La coulée de lave torrentielle s'est produite mercredi vers 14h45 dans le torrent du Fregnoley. En sortant de son lit, celui-ci a lessivé au passage une ancienne décharge, déversant beaucoup de matériaux sur la route cantonale. Le déblaiement de cette voie nécessitera «plusieurs jours» de travaux. Il est en revanche possible d'emprunter l'itinéraire, dit route du Soleil, qui passe par Sarreyer et permet de rejoindre le bas de Verbier, relève Antoine Schaller.

Jusqu'ici isolés, les habitants du village de Lourtier peuvent circuler au compte-gouttes et sous haute surveillance, car la route franchit un pont qui enjambe le Fregnolet. «La priorité est de quitter le Haut Val de Bagnes. Seules les raisons urgentes et la volonté de rejoindre son domicile et y rester sont valables», note la commune.

«Pour les gens bloqués à Lourtier ou qui doivent rejoindre Lourtier et y rester (aller-simple), un protocole sécurisé de transfert est mis en place. Pour aujourd’hui, jeudi 4 juillet, les passages en véhicules se font de 12h à 18h», précise-t-on de même source.

zd, ats