Les pompiers ne sont pas encore parvenus à circonscrire les feux qui brûlent toujours. ATS

Le bilan humain des incendies à Hawaï, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux Etats-Unis, atteint désormais 99 morts et «pourrait doubler» cette semaine, ont averti lundi les autorités. Celles-ci ont été critiquées pour leur gestion du drame.

«Au cours des dix prochains jours, ce nombre pourrait doubler», a estimé le gouverneur de Hawaï, Josh Green sur CNN, en annonçant la découverte de trois cadavres supplémentaires, qui porte le total à 99 morts.

Car les chiens renifleurs qui fouillent actuellement les décombres de la ville de Lahaina, quasiment rasée par les flammes, ont encore beaucoup de terrain à couvrir. La plupart des corps retrouvés jusqu'ici l'ont été près du front de mer ou dans l'océan, où des dizaines d'habitants se sont jetés pour échapper aux flammes, selon le gouverneur.

«Nous sommes accablés par les circonstances du changement climatique et de la tragédie en même temps», a déploré M. Green. A Lahaina, 12'000 habitants et ex-capitale du royaume d'Hawaï, le feu a été si intense qu'il a fait fondre le métal. Les cadavres sont méconnaissables et la police appelle les proches de personnes disparues à faire un test ADN pour faciliter l'identification des victimes.

Les autorités recensent encore 1300 disparus, selon le gouverneur. Un chiffre qui baisse au fur et à mesure que les communications sont progressivement rétablies sur l'île de Maui et que les habitants arrivent à localiser leurs proches.

Gestion de crise critiquée

Les circonstances de ces incendies fulgurants, dont la cause n'est pas encore connue, restent floues. Ils ont pris la population par surprise, ce que beaucoup reprochent aux autorités. «Vous voulez savoir quand on a su qu'il y avait le feu? Quand il est arrivé devant la maison!», a affirmé à l'AFP Vilma Reed.

Comme de nombreux habitants, elle n'a reçu ni alerte, ni ordre d'évacuation, à cause d'une série d'anomalies. Les sirènes, utilisées notamment pour les tsunamis, sont restées muettes. Les alertes officielles à la télévision, la radio et sur les téléphones, elles, étaient inutiles pour les résidents privés d'électricité ou de réseau.

Selon le New York Times, certains pompiers luttant contre le feu de Lahaina ont également été retardés par des bouches d'incendie à sec ou dont le débit était très faible. «Il y a eu un impact critique sur l'eau disponible» car le système d'eau était sursollicité, a reconnu lundi une responsable de l'administration américaine anti-incendies, Tonya Hoover.

Une enquête a été ouverte pour examiner la gestion de crise. L'élue de Hawaï Jill Tokuda a déjà reconnu que les autorités avaient «sous-estimé la dangerosité et la rapidité du feu». Le fournisseur d'électricité Hawaiian Electric est également visé par une plainte.

Des habitants reprochent à l'entreprise d'avoir «maintenu ses lignes électriques sous tension de façon inexcusable alors que les prévisions annonçaient un risque élevé d'incendie» et des vents forts, nourris par un ouragan passant au sud-ouest de Maui, susceptible de faire tomber les poteaux électriques.

Loger les rescapés

Les vents très violents et la sécheresse dont souffre Maui ont largement contribué à la propagation rapide des multiples feux sur l'île la semaine dernière, qui brûlent toujours malgré les efforts des pompiers pour les circonscrire.

Une tempête tropicale doit passer au sud de l'archipel dans la nuit de mercredi à jeudi mais ne devrait avoir «pratiquement aucun impact», selon les services météorologiques américains (NWS). Des vents légers sont attendus tout au long de la semaine, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h.

Ces incendies surviennent au milieu d'un été marqué par des événements extrêmes sur la planète, liés au réchauffement climatique selon les experts, dont des mégafeux de forêt au Canada. Outre la recherche des corps, l'autre défi de Maui est désormais de nourrir et héberger les milliers de rescapés.

A Kahului, sur la côte nord de l'île, plusieurs chefs cuisiniers de renom confectionnent 9000 repas par jour, aidés par une armée de bénévoles. «Certains de nos cuisiniers ont perdu leur maison (dans l'incendie) et ils sont là avec nous, cuisinant pour les gens. Cela vous donne une idée de ce que c'est, cet esprit 'Aloha'», a confié l'un d'eux, Sheldon Simeon, à l'AFP, en référence à cette philosophie de vie hawaïenne.

Selon le gouverneur, un programme d'hébergement mobilisant 500 chambres d'hôtels est désormais opérationnel pour accueillir les survivants de l'incendie. Les autorités travaillent également à transformer 1.400 logements Airbnb en hébergements. La reconstruction, elle, sera longue. Rien que pour l'incendie de Lahaina, son coût est estimé à 5,52 milliards de dollars par les autorités fédérales.

ATS