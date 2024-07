Le bilan des intempéries est passé à quatre morts au Tessin, suite à la découverte d'un corps mardi dans le Val Maggia. Les trois autres victimes ont été identifiées tandis que les recherches se poursuivent en Suisse pour retrouver les six personnes encore disparues.

Les services de secours ont découvert une personne décédée mardi le long de la rivière Maggia. KEYSTONE

La nouvelle victime a été localisée par un hélicoptère militaire, avant d'être récupérée par un appareil de la Rega, précise la police cantonale tessinoise.

Les trois autres victimes au Tessin, dont les corps ont été découverts dimanche matin, ont été identifiées mardi. Il s'agit de trois femmes allemandes, deux âgées de 73 ans et une autre de 76 ans, a indiqué la police tessinoise. Elles venaient du Land de Bade-Wurtemberg.

Les trois femmes ont été victimes d'un glissement de terrain dans la région de Fontana, dans le Val Bavona, une vallée latérale du Val Maggia. La zone a été particulièrement touchée par les intempéries de samedi dernier. Quatre personnes sont encore portées disparues au Tessin. Deux autres sont également disparues, une en Valais, et une autre aux Grisons.

Les autorités ont en outre lancé l'alerte aux inondations dans les vallées tessinoises de l'Onsernone, de la Maggia et de la Lavizzara, via l'application d'alerte Alert Swiss. Les habitants de Prato Sornico, dans le haut Val Maggia, sont appelés à quitter leurs habitations situées à la proximité de la rivière. La circulation en voiture et à vélo dans les rues inondées est également déconseillée.

La police cantonale tessinoise a indiqué plus tôt que les recherches étaient rendues compliquées par le niveau élevé des eaux. Seules des opérations à la surface de l'eau étaient possibles.

Les eaux usées dans le Rhône

En Valais, l'armée suisse a été déployée. Soixante-cinq militaires s'affairent actuellement dans le canton pour pomper les eaux ou travailler dans le génie. «Dans le Valais central, l'armée arrive à bout touchant en matière de pompage des eaux», a estimé en conférence de presse le chef engagements et instruction de la division territoriale 1 Jean-Claude Gagliardi.

Les militaires ont fini de libérer la station d'épuration de Sierre-Noës, où «240'000 litres d'eau – qui remplissaient les sous-sols et jusqu'à 1m90 – ont été pompés en quatre heures».

Toute cette eau sera déversée dans le Rhône. «Il a donc fallu attendre que la décrue s'amorce et surtout s'assurer que l'eau n'était pas contaminée par des substances chimiques ou d'hydrocarbures; dans ce cadre, nous avons attendu le feu vert du canton», a indiqué le lieutenant-colonel Gagliardi.

La STEP qui récolte les eaux usées de Sierre, Salquenen, Chippis, Noble-Contrée et Crans-Montana est à l'arrêt. «Pour l'heure, les égouts finissent directement dans le Rhône», a expliqué à Keystone-ATS un employé. «Dès qu'on aura l'électricité, on pourra griller et tamiser afin de retenir le plus gros des impuretés», a-t-il ajouté.

Sept STEP touchées

Ce n'est pas la seule STEP valaisanne à avoir subi des «atteintes importantes», a indiqué le service de l'environnement (SEN) dans un communiqué. Six autres sites, situés dans le Saastal, à Zermatt, St. Niklaus, Anniviers, Evolène et dans la Vallée de Conches, sont à l'arrêt. Là aussi, les eaux usées ne pouvant actuellement pas être traitées «se retrouvent dans les cours d’eau latéraux et le Rhône».

Le service a appelé la population concernée à «limiter au maximum les atteintes aux eaux de surface» en adoptant «provisoirement de nouvelles pratiques», notamment en mettant le papier toilette à la poubelle et en évitant «tout apport de matière même biodégradable dans les éviers et les cuvettes». Une page Internet avec une carte ainsi que des informations à l’adresse vs.ch/etat-step a été activée.

Un militaire du bataillon d'intervention d'aide en cas de catastrophe après une intervention sur la STEP de Noës. KEYSTONE

Interventions à Saas Grund

Le SEN a également précisé qu'"aucun épanchement significatif de produits dangereux pour les eaux n’est survenu durant l’inondation du site industriel de Sierre», qui accueille les deux entreprises spécialisées dans les produits aluminiums Constellium et Novelis. Toutes deux sont à l'arrêt pour une durée indéterminée.

Une intervention de l'armée à Saas Grund, dont le village a été en partie dévastée par des laves torrentielles, est prévue mercredi. Un détachement de reconnaissance y avait été préalablement déployé. Un autre détachement a été envoyé dans la vallée de Conches.

Avec le concours de l'armée, «le but est vraiment de passer à la phase de reconstruction afin de revenir le plus rapidement possible à une situation normale», a noté Marie-Claude Noth-Ecoeur. «Même si on sait que ça prendra des mois», d'autant que «nous avons encore des personnes évacuées, il faudra qu'on puisse leur rendre leur habitation. C'est prioritaire».

Parmi les 400 personnes évacuées durant les intempéries de ce week-end, la plupart ont pu rentrer chez elles, hormis celles habitant la région de Chippis, complète Marie-Claude Noth-Ecoeur.

700 sapeurs-pompiers

Ce dernier week-end, le canton a engagé 700 sapeurs-pompiers, 300 astreints à la protection civile, 250 personnes de ses services techniques tandis que 23 Etats majors communaux et régionaux de conduite des communes sinistrées étaient mobilisés. L'aide militaire apportée au Valais court jusqu'au 10 juillet avec possibilité de prolongation. Jusqu'à 150 personnes sont mobilisables.

Les recherches se sont également poursuivies mardi dans le Misox, dans les Grisons, pour retrouver une personne disparue. Jusque-là, les intempéries du 21 juin dans la région ont fait deux morts.

Une réouverture à une voie de l'autoroute du San Bernardino est toujours prévue pour le matin du 5 juillet, selon le gouvernement grison. La route cantonale sera également réouverte, probablement du nord jusqu'à Mesocco dans les deux sens. Entre Mesocco et Grono, elle restera toutefois fermée au trafic de transit.

