Le «célicouple»: ce mode de vie à deux qui séduit les plus de 40 ans

(ETX Daily Up) – Contrairement à l'adage populaire, il se pourrait bien que la clé du bonheur conjugal ne réside pas dans la cohabitation. C'est le concept émergent du «célicouple», une nouvelle tendance amoureuse qui encourage à vivre pleinement son amour sans forcément partager le même domicile.

Les individus âgés de 45 à 65 ans se montrent les moins enclins à cohabiter avec leur partenaire, avec seulement 22 % d'entre eux souhaitant une vie commune. wundervisuals / Getty Images

Alors que la nouvelle année débute, une énième tendance amoureuse émerge, et elle porte un nom: le «Célicouple.» Cette fusion des termes «célibataire» et «couple» décrit un mode de vie où deux individus vivent leur amour pleinement sans pour autant vivre ensemble. Cette façon d'aborder une relation plairait particulièrement aux personnes de quarante ans et plus.

D'après une étude de l'Institut national d'études démographiques (INED), ce ne sont pas les jeunes amoureux qui embrassent le Célicouple avec le plus d'enthousiasme. Ce sont les individus âgés de 45 à 65 ans qui se montrent les moins enclins à cohabiter avec leur partenaire. Seulement 22% d'entre eux souhaiteraient une vie commune, tandis que les 26-30 ans sont 68% à aspirer à emménager ensemble.

Aimer en restant indépendant

Cette préférence pour une vie à deux chacun chez soi s'explique par le fait qu'ils ne partagent plus les mêmes objectifs de vie que les jeunes trentenaires. Comme l'explique Élodie Cavalier, coach en amour dans le Journal des Femmes, «le célicouple attire les personnes qui ont déjà connu la vie en couple, le mariage, et ont expérimenté la relation traditionnelle. Dans leur seconde histoire d'amour, elles ne souhaitent pas nécessairement reproduire le même schéma». Elle poursuit: «dans ce second souffle, ce nouveau célibat, ils vont vouloir rencontrer, partager, se connecter, mais aussi se retrouver avec eux-mêmes».

Les adeptes du «célicouple» trouvent de nombreux avantages à vivre séparément, notamment celui de pouvoir choisir les meilleurs aspects d'une relation, tels que les sorties et les moments complices, sans subir les effets (parfois dévastateurs) de la routine. Mais cet amour atypique ne se limite pas qu'à cela. «On peut être soi avec soi-même, c'est une façon de vivre équilibrée puisqu'on prend le temps de faire différentes choses au-delà du couple», commente Elodie Cavalier. Cette relation permet ainsi de respecter le besoin de solitude et d'indépendance de chacun. Les partenaires peuvent se réserver un temps pour leurs loisirs, leurs amis respectifs, etc.

Bien que certains puissent craindre une absence du partenaire à des moments cruciaux en raison de ce surplus d'indépendance, ce mode de vie n'empêche pas d'être investi dans sa relation. Les individus restent maîtres de leurs rencontres et de leurs interactions, tout en pouvant compter l'un sur l'autre, car il s'agit bel et bien d'une relation de couple. Néanmoins, il est crucial de noter que le Célicouple ne convient pas à tous. «Sa limite est que cette indépendance devienne un nouveau cadre de vie, qui ne permette plus au couple de s’épanouir», souligne Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne, sollicitée par Doctissimo.Si vous envisagez d'adopter cette nouvelle approche, il est essentiel d'en discuter pleinement avec votre partenaire et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous deux.

Relax