Le Cambodge espère importer quatre tigres cette année dans le cadre d'un accord signé avec l'Inde visant à régénérer la population de grands félins dans le royaume d'Asie du Sud-Est, a déclaré lundi le ministère de l'Environnement.

La jungle cambodgienne abritait autrefois des dizaines de tigres d'Indochine, mais les défenseurs de l'environnement affirment que le braconnage intensif a dévasté l'espèce. (image d'illustration) IMAGO/Zoonar

La dernière observation d'un tigre au Cambodge remonte à 2007 par caméra automatique, et le félin a été déclaré «fonctionnellement éteint» dans le pays en 2016.

Un mâle et trois femelles «pourraient arriver au Cambodge fin 2024», a déclaré à l'AFP Khvay Atitya, porte-parole du ministère de l'Environnement, sans préciser le type de tigre qui serait importé.

Les félins seront envoyés dans une forêt de 90 hectares à l'intérieur du sanctuaire de la vie sauvage de Tatai, dans la province occidentale de Koh Kong, pour s'acclimater avant d'être relâchés en pleine nature, a-t-il précisé.

Caméras installées

Cette semaine, les autorités ont commencé à installer plus de 400 caméras à des intervalles d'un kilomètre dans la réserve des monts Cardamome afin de surveiller la faune, en particulier les animaux dont les tigres font leurs proies, tels que les cerfs et les sangliers. Les informations fournies par les caméras «aideront à la reproduction des tigres», a déclaré Khvay Atitya. Si le projet se déroule sans encombre, 12 tigres supplémentaires seront importés au cours des cinq prochaines années, a-t-il ajouté.

La déforestation et le braconnage ont dévasté le nombre de tigres dans toute l'Asie. Le Cambodge, le Laos et le Vietnam ont tous perdu leurs populations indigènes. Il en reste moins de 200 en Thaïlande et 23 en Birmanie, à l'état sauvage.

Le Cambodge et l'Inde ont signé un protocole d'accord en 2022 sur la restauration des tigres et de leurs habitats. La population de tigres sauvages en Inde est estimée à environ 3600 individus, selon des chiffres officiels publiés l'année dernière, à la suite d'une campagne de conservation massive.

vf