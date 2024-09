Le Centre sportif de Varembé, en Ville de Genève, étoffe son offre. Deux nouveaux terrains de basket pour des équipes de trois joueurs et un nouveau terrain de beach-volley ont été inaugurés mercredi.

Le fitness urbain du stade de Varembé permet de travailler son agilité et son équilibre. ATS

La zone d'athlétisme du Centre sportif de Varembé a également été modernisée. De plus, le site dispose dorénavant d'un fitness urbain tout neuf, qui permet de s'échauffer et de travailler son agilité, son équilibre et le renforcement musculaire.

Ce projet s'inscrit dans le programme de modernisation et de rénovation des installations sportives de la Ville de Genève. Il s'agit de répondre aux besoins croissants de population, a expliqué la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis, en charge du département de la sécurité et des sports.

Le Centre sportif de Varembé dispose également de trois terrains de football, d'un club de tennis de table et d'une piscine. Depuis sa mise en service en 1987, le stade de Varembé n'avait jamais bénéficié d'une rénovation.

