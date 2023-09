Le chanteur et l'auteur rock-indie Sufjan Stevens a annoncé mercredi qu'il se remettait du syndrome de Guillain-Barré. Cette maladie neurologique rare l'a paralysé et l'a empêché de faire la promotion de son prochain album.

Sufjan Stevens a indiqué qu'il était toujours en convalescence et que son état ne lui permettait pas de faire la promotion de son prochain album. imago images/POP-EYE

«Le mois dernier, je me suis réveillé un matin et je ne pouvais plus marcher», a déclaré sur son site en ligne l'artiste de 48 ans, figure de la scène indépendante américaine. «Mes mains, mes bras et mes jambes étaient engourdis et picotaient. Je n'avais aucune force, aucune sensation, aucune mobilité», a-t-il ajouté.

Les médecins ont diagnostiqué un syndrome de Guillain-Barré, une affection auto-immune dans laquelle le système immunitaire endommage les cellules nerveuses, provoquant une faiblesse musculaire et parfois une paralysie.

«Je leur dois la vie»

«J'ai passé environ deux semaines en médecine/chirurgie, cloué dans un lit, pendant que mes médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me maintenir en vie et stabiliser mon état. Je leur dois la vie», a ajouté l'artiste.

Sufjan Stevens a indiqué qu'il était toujours en convalescence et que son état ne lui permettait pas de faire la promotion de son prochain album, le treizième de sa carrière, «Javelin», qui doit sortir dans deux mois.

Son titre «Mystery of Love», bande originale du film «Call me by your name» de Luca Guadagnino, avait obtenu une nomination aux Oscars 2018 dans la catégorie «meilleure chanson originale».

ATS