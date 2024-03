Le choc après l'annonce du cancer de la princesse Kate

Le Royaume-Uni est samedi sous le choc de l'annonce du cancer de la princesse Kate, la très populaire épouse de l'héritier du trône. Celle-ci a appelé vendredi au respect de sa vie privée, après des semaines de rumeurs et folles spéculations sur sa santé.

Une photo montre les premières pages de certains journaux nationaux britanniques, dominées par des articles sur Catherine, princesse de Galles, annonçant le diagnostic de son cancer, à Amersham, le 23 mars 2024. AFP

La famille royale britannique se trouve dans une situation inédite où deux de ses membres les plus importants, le roi et celle qui doit être la future reine, doivent se battre contre un cancer.

Charles III, 75 ans, a appris début février qu'il était atteint de cette maladie.

Vendredi soir, Kate a elle-même annoncé son cancer dans une vidéo.

Ni le roi ni la princesse n'ont précisé de quel cancer ils sont atteints.

Samedi, le mot «choc» apparait en gros en Une de plusieurs journaux britanniques. La presse adore Kate, et voit en elle un membre modèle de la monarchie.

«Kate, vous n'êtes pas seule», écrit le tabloïd The Sun.

Le Times retient les propos optimistes de la princesse: «Je vais m'en sortir», titre le quotidien.

L'état de santé de Kate et le silence qui entourait sa longue convalescence après son opération abdominale mi-janvier ont donné lieu à toutes sortes de rumeurs, en particulier sur les réseaux sociaux. «Les trolls sur internet qui se délectent des malheurs de la princesse devraient avoir honte», juge le Telegraph.

Pour Nathaniel Taylor, un Britannique de 24 ans, interrogé par l'AFP près du palais de Kensington, la résidence officielle à Londres de Kate et son mari William, certaines personnes «sont allées trop loin en inventant des choses» sur la princesse.

«J'espère que les gens vont se regarder dans un miroir et qu'ils vont réfléchir», a-t-il ajouté.

«Je suis heureuse qu'elle se soit exprimée. (...) Les rumeurs vont se calmer et elle va pouvoir se reposer avec sa famille. Elle mérite d'avoir l'espace nécessaire pour le faire», a dit pour sa part Linda Boby, lors d'une visite du château de Windsor, à l'ouest de Londres.

Le roi Charles III s'est dit «fier du courage» de Kate.

Le prince Harry – le frère cadet de William – et son épouse Meghan, qui ont rompu avec la famille royale et vivent en Californie, ont souhaité dans un communiqué «santé et guérison» à Kate et la famille. «Nous espérons qu'ils pourront se rétablir (de manière) privée et en paix», ont-ils ajouté.

«Besoin de temps»

Kate s'est exprimée, l'air éprouvé et fatigué, dans une vidéo filmée mercredi à Windsor, où elle vit avec son mari et leurs trois enfants, et diffusée vendredi.

«Les derniers mois ont été incroyablement difficiles pour toute ma famille», a dit la princesse de 42 ans.

Des tests après l'opération abdominale qu'elle a subie en janvier ont révélé la présence d'un cancer.

Kate a évoqué son «énorme choc» et expliqué que la famille aurait «besoin de temps». Elle a demandé à ce que leur vie privée soit respectée.

La princesse suit une chimiothérapie préventive.

Ce traitement est généralement proposé après une opération pour réduire le risque de réapparition et de propagation du cancer dans l'organisme via la propagation des cellules cancéreuses dans le sang.

Selon l'agence britannique PA, Kate a commencé son traitement fin février.

Une figure incontournable

Un porte-parole du palais de Kensington a indiqué vendredi que la princesse Kate reprendrait ses fonctions officielles «dès que son équipe médicale l'y autorisera». Selon PA, Kate, William et leurs enfants ne seront pas présents à la traditionnelle messe de Pâques avec la famille royale.

Le cancer de Kate est «une nouvelle terrible», a dit à l'AFP l'expert de la famille royale Richard Fitzwilliams.

«Il ne fait aucun doute que c'est un moment très, très difficile pour l'institution de la monarchie», a-t-il ajouté, notant qu'il était «presque impossible» de planifier quoi que ce soit impliquant Charles et Kate.

L'état de santé de la princesse préoccupait depuis plus de deux mois.

Le 17 janvier, le palais de Kensington avait annoncé que Kate avait subi la veille une lourde opération de l'abdomen dans une clinique londonienne.

Souriante et élégante, la princesse de Galles est l'une des figures les plus populaires de la famille royale.

