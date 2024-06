Le combat prévu le 20 juillet entre la légende des rings Mike Tyson et l'ultrapopulaire YouTubeur et boxeur Jake Paul a été reporté.

Mike Tyson souffre d'un ulcère et doit reporter son combat face à un YouTubeur ATS

La décision a été prise en raison de craintes concernant l'état de santé d'«Iron» Mike», ont annoncé vendredi les organisateurs. Tyson souffre d'un ulcère.

Tyson a dû prendre un traitement médical dimanche à bord d'un avion reliant Miami à Los Angeles après s'être plaint de nausées et de vertiges. Vendredi dans un communiqué, les organisateurs du match ont indiqué qu'il avait été conseillé à Mike Tyson de s'entraîner le moins possible au cours des semaines à venir. L'ancien champion du monde des poids lourds souffre d'un «ulcère».

«Mike et Jake sont d'accord sur le fait qu'il est juste de s'assurer que les deux athlètes bénéficient du même temps d'entraînement pour se préparer à cet important match» et soient en mesure de se livrer un duel «du plus haut niveau», poursuit le communiqué.

«La santé et le bien-être des athlètes est notre première priorité et nous soutenons totalement Mike dans sa décision de prendre le temps nécessaire pour lui permettre de performer au niveau qu'il espère», peut-on encore lire dans ce document, qui précise qu'une nouvelle date sera fournie d'ici au 7 juin.

Sur Netflix

Agé de 57 ans, Mike Tyson n'a plus combattu chez les professionnels depuis près de 19 ans et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride. Son combat contre Jake Paul, YouTubeur de 27 ans aux plus de 20 millions d'abonnés, doit être retransmis sur Netflix et accessible à tous les abonnés de la plateforme, soit 270 millions de foyers. Il aura lieu au AT&T Stadium d'Arlington, au Texas, un stade de quelque 80'000 places.

