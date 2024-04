Le coup de gueule d’Anthony Delon contre l’avocat d’Hiromi Rollin

Anthony Delon aurait sans doute préféré pouvoir se consacrer à la promotion de son roman, Bastingage. Mais les affaires de la famille Delon ne quittent pas l’actualité médiatique. Le fils aîné d’Alain Delon qui avait, vent debout, mené la croisade contre Hiromi Rollin, la « dame de compagnie » de son père se devait de réagir aux derniers propos de l’avocat de celle-ci.

Maître Yassine Bouzrou a commenté dans Capital une information selon laquelle non seulement sa cliente, mais aussi Alain Delon et son entourage immédiat allaient être soumis à un contrôle fiscal.

« Cet événement désagréable pour tout le monde, fait suite à l’interview grotesque donnée par un délateur qui pensait pouvoir porter un préjudice uniquement à ma cliente. C’est l’arroseur arrosé », a-t-il dit, faisant référence aux révélations d’Anthony Delon dans C’l’hebdo, le 30 septembre dernier, selon lesquelles 110.000 euros en liquide auraient été retrouvés chez Hiromi Rollin – « planqués dans sa salle de bain » avait-il précisé, en indiquant que le « pognon » n’était pas à son père. L'article de Capital affirme, au contraire, que cet argent a été « retrouvé chez son père » par Anthony Delon.

Les propos de l’avocat ont fait bondir le frère d’Alain-Fabien et d’Anouchka Delon, qui a exprimé dans un post très énervé sur Instagram ce qu’il pensait de l’avocat et de ses commentaires. « Dis donc Bouzrou, il va falloir me lâcher avec vos conneries et arrêter d'emmerder tout le monde ! Ce sont les enquêteurs qui ont retrouvé les 110.000 euros dans le placard de votre cliente ! » niant donc avoir dénoncé qui que ce soit. En revanche, il lui retourne le compliment : « Le délateur ici c'est vous ! Vous êtes une honte pour votre profession Bouzrou. »

Il semblerait que la famille, à la différence de l’avocat de la partie adverse, ne soit pas informée qu’elle est dans le viseur du fisc. « Ne vous servez pas de moi et n'essayez pas de me coller sur le dos vos saloperies pour annoncer un contrôle fiscal dont vous êtes le seul à être au courant à ce jour. C'est comme ça que vous faites votre métier d'avocat ? », accuse le fils du Samouraï.