Porté disparu depuis le 26 août dernier, le député libéral-radical au Grand Conseil nidwaldien, Remigi Zumbühl, a été retrouvé sans vie mercredi dans le lac des Quatre-Cantons, près de Buochs (NW). La cause exacte du décès n'a pas encore été déterminée.

Des plongeurs des polices lucernoise et schwyzoise ont fouillé les zones proches de la rive (image prétexte) KEYSTONE

Il y a une semaine, les recherches avaient été étendues à l'embouchure de l'Engelbergeraa dans le lac des Quatre-Cantons, dans le secteur d'Aawasseregg à Buochs, a indiqué jeudi la police de Nidwald.

Des plongeurs des polices lucernoise et schwyzoise ont fouillé les zones proches de la rive. Depuis cette semaine, la police cantonale zurichoise s'est jointe à eux avec son bateau-caméra afin d'explorer les zones plus profondes du lac. C'est là que les plongeurs ont retrouvé le corps du député, âgé de 60 ans et qui siégeait au parlement depuis 2018.

La cause exacte du décès n'a pas encore été déterminée. Le corps sera examiné par l'Institut de médecine légale de Zurich sur mandat du ministère public de Nidwald.

hl, ats