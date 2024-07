Le décès en lien avec un «fracas majeur à l'arrière du crâne», selon le procureur

Le procureur de la République de Rouen Frédéric Teillet (G) s'exprime au côté du commandant de la gendarmerie de Normandie et du groupement de Seine-Maritime Stéphane Gauffeny lors d'une conférence de presse à Rouen le 13 juillet 2024, après que le corps de la fillette Celya, âgée de six ans, a été retrouvé sans vie dans une forêt à proximité du véhicule du compagnon de sa mère, à Saint-Martin-de-l'If. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

AFP