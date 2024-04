Le dernier survivant de l'USS Arizona, navire de guerre américain resté dans l'histoire pour avoir été coulé lors du bombardement japonais de Pearl Harbor, est décédé à l'âge de 102 ans. Cette attaque avait poussé les États-Unis à entrer dans la seconde guerre mondiale.

Lou Conter est décédé à l’âge de 102 ans. imago/ZUMA Press

ATS

Lou Conter était un quartier-maître âgé de 20 ans sur ce cuirassé, lorsqu'il a aidé à secourir des marins le 7 décembre 1941, après l'attaque surprise de la flotte américaine dans le Pacifique, a indiqué lundi l'association dédiée à la mémoire des victimes de l'attaque.

Le bombardement japonais a endommagé ou détruit la majeure partie de la flotte stationnée sur la base navale d'Hawaï et a entraîné la mort de plus de 2000 Américains. Plus de 1100 personnes à bord de l'USS Arizona sont mortes et les dépouilles de beaucoup d'entre elles sont restées sur l'épave du navire.

Pilote

Lou Conter est devenu pilote au cours de la seconde guerre mondiale et son avion a été abattu deux fois, notamment au large de la Nouvelle-Guinée, où son équipage et lui ont atterri dans des eaux infestées de requins. En tant qu'officier de renseignement, il a effectué des missions de combat en Corée et a créé un important programme d'entraînement à la survie au sein de la marine.

Au cours de sa carrière, il a été conseiller militaire des présidents américains Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson.

Il est décédé lundi à son domicile de Grass Valley, en Californie, entouré de sa famille, selon un message publié par Pacific Historic Parks sur Facebook.

ATS