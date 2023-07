L'incendie n'est toujours pas sous contrôle sur les hauts de Bitsch, dans le Haut-Valais. De nombreux foyers, feux couvant et feux de souches représentent un grand danger. La force du vent jouera un rôle déterminant dans l'évolution de la situation.

Un hélicoptere de la compagnie Air Zermatt, verse de l'eau pour éteindre les foyers dans la forêt au-dessus des communes de Bitsch et Ried-Moerel le jeudi 20 juillet 2023 depuis Moerel Filet. KEYSTONE

Grâce à l'absence de vent, la nuit a été relativement calme, a indiqué à Keystone-ATS Franz Mayr de l'état-major de conduite de la commune de Bitsch. Une vingtaine de pompiers étaient sur le pont durant la nuit, surtout pour surveiller le site; l'incendie ne s'est pas propagé davantage.

Les prévisions météorologiques préoccupent les secours: les orages annoncés pourraient contribuer à éteindre le feu, mais les rafales de vent prévues pourraient tout aussi bien l'attiser. Comme il y a beaucoup de cendres, le risque de lave torrentielle augmente avec la pluie, souligne Franz Mayr.

Un travail de Sisyphe

Tant que le risque de réveiller l'incendie subsiste, on ne peut pas dire qu'il est maîtrisé. L'extinction de feux couvant et de feux de souche s'apparente à un travail de Sisyphe, note Franz Mayr.

Vendredi matin à 06h00, l'hélicoptère Super Puma de l'armée équipé de caméras infrarouge a, comme la veille, survolé la zone. La surveillance par imagerie thermique sera maintenue pendant quelques jours encore.

Dans la journée, cinq à six hélicoptères continueront leur mission et 80 pompiers environ seront à nouveau sur le terrain. Ils continueront à progresser dans des conditions difficiles et harassantes, avec notamment une température du sol toujours à 200 degrés.

Chutes d'arbres et de pierres

La risque de chutes d'arbres et de pierres est important et complique le travail des pompiers. C'est pourquoi ceux-ci sont accompagnés de gardes forestiers et de spécialistes qui évaluent la situation avant toute intervention.

Selon Franz Mayr, les combattants du feu devraient se concentrer vendredi sur la route Ried-Mörel, toujours fermée. Une évaluation des dangers est en cours.

Les quelque 50 habitants d'Oberried et des hameaux de Flesche et Obere-Eichen ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Aucune échéance n'est pour l'heure articulée.

vs, ats