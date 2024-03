Le «fils ébloui» du général de Gaulle est décédé

L'amiral Philippe de Gaulle, fils aîné du général de Gaulle, est décédé à l'âge de 102 ans à Paris, a appris mercredi l'AFP auprès de sa famille.

«Il est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'Institution nationale des Invalides dont il était pensionnaire depuis deux ans», a précisé son fils Yves de Gaulle.

«Saluons la mémoire d'un père formidable et d'un grand Français, dont le sens du devoir n'avait d'égal que l'élégance et la modestie. Vision, honneur et simplicité, c'est cela finalement le gaullisme», a écrit sur X Pierre de Gaulle, autre fils de l'amiral.

Né le 28 décembre 1921 à Paris, Philippe de Gaulle, ancien élève de l’Ecole navale, s’était engagé dès 1940 dans les Forces navales françaises libres. Il avait participé comme enseigne de vaisseau aux campagnes dans l’Atlantique Nord jusqu’en 1944, puis à la campagne de France (1944-45) dans la division Leclerc.

«De Gaulle, mon père»

Lieutenant de vaisseau en 1948, capitaine de corvette en 1956, amiral en 1980, il avait mis fin à sa carrière militaire deux ans plus tard. L'aîné des trois enfants du couple de Gaulle avait ensuite été sénateur de Paris entre 1986 et 2004 sous l'étiquette du RPR, puis de l'UMP.

Il s'était consacré à la préservation de la mémoire de son père, publiant plusieurs ouvrages sur le général, dont «De Gaulle, mon père», un succès d'édition.

Il s'agissait, pour le «fils ébloui», comme il le disait, d'humaniser son illustre géniteur, icône de son vivant, chef de la France libre et ancien président de la République, décédé en 1970.