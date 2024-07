(ETX Daily Up) – «Oui, oui, baguette» pourrait bien se métamorphoser en «Oui, oui, croissant». Les Français, célèbres pour leurs pâtisseries inimitables, suscitent encore des envies sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci avec une nouvelle tendance facile à reproduire: le «flat croissant».

Aplatir son croissant, c'est la nouvelle tendance culinaire à déguster cet été, et ce, où que vous soyez. Nilufer / Getty Images

Depuis quelque temps, le «flat croissant» revisite cette célèbre viennoiserie française sur les réseaux sociaux. Et il semblerait que, quelle que soit sa forme, le croissant fasse des ravages partout dans le monde. Popularisé sur TikTok, le «flat croissant» n'est rien d'autre qu'un croissant aplati.

Il y a quelques mois, la trend émerge depuis les boulangeries coréennes qui proposent des croissants revisités en 2D et trois fois plus grands que la normale. TikTok s'empresse de réagir face à cette tendance culinaire qui n'est pas forcément au goût de tout le monde, notamment des Français. La vidéo de l'influenceuse @laparisian a, par exemple, suscité de vives réactions de la part des internautes.

Aberration totale pour les uns, idée de génie pour d'autres, cette nouvelle tendance laisse les Français perplexes. «La plus grosse blague au monde ce croissant», «Je suis confuse», «un croissant que tu peux faxer», peut-on lire en commentaire. Les Français ont mal à leur France en voyant leur chère et tendre pâtisserie écrasée avec panache. Selon eux, le «flat croissant» dénaturerait notre chère viennoiserie qui s'apparenterait, sous cette forme, davantage à un palmier, un sablé ou un kouign amann.

Mais pour les autres, c'est une idée révolutionnaire à impérativement reproduire chez soi! Il suffit d'acheter un croissant en boulangerie ou en supermarché, de l'écraser, puis de le griller dans une poêle beurrée jusqu'à ce qu'il brunisse. Quelques minutes plus tard, c'est prêt! Ou presque.

Transformé en toast, le croissant est ensuite recouvert de garnitures plus gourmandes les unes que les autres: miel, chocolat, caramel, ou fruits, c'est le snack sucré incontournable de l'été. Mais libre à vous de varier les plaisirs en optant pour une version salée. Fromage, jambon, œufs, tout peut y être combiné. TikTok regorge de tutos pour reproduire à domicile ces différentes recettes.

Après les réseaux sociaux, le «flat croissant» conquiert les commerces du monde entier. De Vancouver à Sydney, en passant par Istanbul ou Tokyo, cette gourmandise se retrouve partout. Si voyager à l'étranger signifiait trouver des croissants pas assez aérés, trop cuits, aux mauvais feuilletés, le problème est désormais résolu: le croissant est enfin maitrisé (surtout quand il est écrasé)!

En plus d'être savoureux, facile et rapide à préparer, «le flat croissant» est également pratique. Parfait pour les croissants de la veille qui ont perdu de leur moelleux, il n'y a plus d'excuses pour ne pas les déguster avec autant de plaisir.

