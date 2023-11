Le frelon asiatique atteint le Valais

Le frelon asiatique a atteint le Valais. L'espèce invasive a été observée pour la première fois dans le canton le 30 octobre dernier près de Torgon, a indiqué vendredi l'Etat du Valais dans un communiqué. La task force cantonale mise en place en 2023 va analyser le cas et planifier des mesures pour la prochaine saison apicole, assure-t-il.

Venu de France, le frelon asiatique a atteint la Suisse en 2017. KEYSTONE/AP/BOB EDME

«La protection des colonies d'abeilles est au premier plan. Le frelon asiatique se nourrit d'abeilles et d'autres insectes, nuisant ainsi à l'apiculture et à la biodiversité. L'objectif est d'empêcher la propagation de ce ravageur», explique le Canton dans son communiqué.

Venu de France, le frelon asiatique a atteint la Suisse en 2017. Il s'est d'abord propagé progressivement puis de manière accélérée durant la saison apicole 2023 le long de l'Arc jurassien et en Suisse romande. Après l'annonce de sa présence dans le canton de Vaud, on s'attendait à le voir apparaître en Valais, est-il rappelé.

Il s'agit désormais de déterminer si l'observation de Torgon concerne un individu isolé et égaré ou si un nid non détecté se trouve à proximité. La lutte vise à trouver et à détruire les nids de frelons asiatiques, relève le Canton. Les spécialistes du Service sanitaire apicole national soutiennent la task force cantonale dans la poursuite de ses travaux. Pour 2024, la surveillance existante sera intensifiée dans les environs du lieu de découverte et dans le Chablais, souligne-t-on encore.

Les observations suspectes peuvent être signalées via le système national de déclaration sur le site frelonasiatique.ch. Le moyen le plus simple est de signaler le lieu de la découverte, accompagné d'une photo de l'insecte, prise par exemple avec un smartphone.

sj, ats