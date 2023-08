Le Jamboree, la grande fête mondiale des scouts qui se tient actuellement en Corée du Sud, va s'achever plus tôt que prévu en raison d'une alerte au typhon sur le pays, a annoncé lundi le mouvement scout mondial.

Après la canicule qui a pesé sur la première partie du camp, c'est l'annonce d'un typhon qui va mettre un terme prématuré à la manifestation. ATS

«L'Organisation mondiale du mouvement scout a reçu confirmation ce matin par le gouvernement de la République de Corée qu'en raison de l'impact attendu du typhon Khanun, un départ anticipé sera prévu pour tous les participants», a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

La 25e édition du Jamboree mondial, placée sous le thème «Dessine ton rêve», était initialement prévue jusqu'au 12 août. Elle réunit environ 43'000 jeunes de 160 pays. Quelque 1400 scouts suisses sont sur place.

La semaine passée déjà, le camp a souffert de la météo. De fortes chaleurs et un accueil défaillant ont poussé les 4000 Britanniques et 1500 Américains à quitter le rassemblement. Samedi, les Suisses se portaient bien et avaient choisi de rester. Avec le typhon, la donne a changé.

ATS