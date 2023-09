Néanmoins, malgré ses nombreux bienfaits, les rencards solos peuvent occasionner un repli sur soi. «Les inconvénients potentiels incluent des sentiments de solitude, une perspective limitée et le fait de passer à côté d’expériences partagées», explique Melissa Stone, experte en relations, à Glamour. Il est donc important d'alterner les moments de solitude et les interactions avec d'autres personnes. Elle poursuit: «C’est pourquoi, je suggère qu’en plus des rendez-vous en solo, il est important de faire l’effort de voir sa famille et ses amis et de passer du temps avec eux, car il est essentiel de trouver un équilibre entre le temps passé en solo et les interactions sociales pour éviter les inconvénients potentiels et garantir un mode de vie bien équilibré et épanouissant».