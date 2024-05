L'alpiniste népalais Kami Rita Sherpa a atteint le sommet de l'Everest pour la 29e fois dimanche, battant son propre record d'ascensions de la plus haute montagne au monde, a annoncé l'organisateur de son expédition.

Sur cette photo prise le 19 janvier 2021, l'alpiniste népalais Kami Rita Sherpa pose avec ses certificats dans la chambre qu'il a louée dans le quartier de Boudhanath Stupa, à la périphérie de Katmandou. - Kami Rita a atteint le sommet du mont Everest pour la 29e fois le 12 mai 2024, battant ainsi son propre record du plus grand nombre d'ascensions de la plus haute montagne du monde. (Photo by Prakash MATHEMA / AFP) AFP

ATS

«Kami Rita a atteint le sommet ce matin (dimanche). Il a établi un nouveau record de 29 ascensions de l'Everest», a déclaré à l'AFP Mingma Sherpa, de Seven Summit Treks.

Guide de montagne depuis plus de 20 ans, Kami Rita Sherpa s'est hissé au sommet de l'Everest, à 8849 mètres d'altitude, pour la première fois en 1994. C'était alors pour une expédition commerciale. Depuis, il a gravi la plus haute montagne du monde presque chaque année, conduisant des clients. On ne sait pas s'il était seul ou accompagné pour battre son record dimanche.

En 2023, il est monté deux fois au sommet de l'Everest, obtenant à chaque fois un nouveau record après avoir été rattrapé par un autre guide, Pasang Dawa Sherpa.

Kami Rita Sherpa a par le passé assuré qu'il ne faisait que «travailler» et n'avait pas l'objectif d'établir des records. Le Népalais a plusieurs autres sommets de plus de 8000 mètres à son actif, dont le K2 au Pakistan, deuxième plus haute montagne au monde.

Le Népal a délivré pour cette année 414 permis d'ascension de l'Everest pour la saison de grimpe de printemps, qui s'étend d'avril à début juin. La plupart des alpinistes s'élancent avec un guide népalais. Plus de 800 personnes devraient donc s'attaquer à l'Everest dans les prochaines semaines, après le départ d'un premier groupe de Népalais vendredi.

En 2023, plus de 600 alpinistes ont atteint le sommet de l'Everest, qui a enregistré un nombre record de 18 morts.

ATS