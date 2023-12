Le Muséum d'histoire naturelle de Genève ferme ses portes au public dès le 1er janvier pour une durée d'environ un an. Cette pause doit permettre de réaliser d'importants travaux de rénovation dans le bâtiment des expositions.

Le Muséum d'histoire naturelle de Genève sera fermé pendant près d'une année à partir du 1er janvier 2024 afin de réaliser d'importants travaux de rénovation (archives). ATS

Le vaste chantier du Muséum a été lancé en février 2023. Devisés à plus de 56 millions de francs, ces travaux d'extension et de rénovation du bâtiment avancent bien et devraient être complètement terminés en 2027.

La première phase des travaux s'est concentrée sur la construction d'une extension dédiée aux collections. Cette nouvelle aile, qui complétera les deux parties réalisées par l'architecte Raymond Tschudin entre 1961 et 1966, sera accessible principalement aux scientifiques. Elle mettra en lumière le travail de conservation et d'étude des collections, moins connu du grand public.

Le Muséum est le plus grand musée d'histoire naturelle de Suisse et le plus fréquenté à Genève (263'631 visiteurs en 2022). Ses collections représentent un patrimoine d'intérêt mondial avec plus de 15 millions de spécimens référencés sur 30 km de rayonnage. Beaucoup sont conservés dans des récipients contenant de l'alcool.

Toit végétalisé

Afin de respecter les normes de sécurité en vigueur, un nouvel aménagement était devenu indispensable. D'où la nouvelle aile. Le bâtiment d'exposition sera rénové pour un meilleur accueil du public. Un nouvel espace dédié aux expositions temporaires sera créé ainsi qu'un «documentarium».

Une partie des travaux concerne aussi l'amélioration énergétique de ce bâtiment avec la construction d'une centrale photovoltaïque et l'implantation de toitures végétalisées. Le parc sera entièrement repensé pour être plus convivial. Mais pas question de toucher au célèbre cèdre du Liban.

Scientifiques à pied d'oeuvre

Les scientifiques du Muséum poursuivent leurs recherches pendant ces travaux. La numérisation des collections continue également. C'est aussi l'occasion pour les taxidermistes de restaurer certains objets de collection. Les expositions permanentes seront aussi repensées. Une nouvelle galerie consacrée à l'histoire de la terre et de la vie est en cours d'élaboration.

Une programmation culturelle et scientifique sera maintenue hors-les-murs pendant l'année de fermeture. Les spécimens du Muséum partiront ainsi à la rencontre d'objets d'autres musées genevois pour des «Dialogues insolites». Quant à la tortue bicéphale du Muséum, la célèbre Janus, elle peut être visitée dans ses nouveaux appartements temporaires au Bioparc de Genève.

tb, ats