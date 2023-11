Le nombre de femmes et de filles assassinées dans le monde a atteint en 2022 son plus haut niveau depuis 20 ans. Environ 89'000 femmes et filles ont été délibérément tuées l'année dernière, ont annoncé Onu Femmes, l'entité des Nations unies consacrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, et l'ONUDC, l'organisation des Nations unies chargée des drogues et de la criminalité.

Des passants regardent les portraits d'une exposition photographique en hommage aux femmes victimes de féminicides, sur la place La Alpujarra, à Medellin, en Colombie, le 23 novembre 2020. KEYSTONE

Plus de la moitié de ces meurtres, soit environ 55%, ont été commis par des membres de la famille ou des partenaires, ont-elles ajouté. La plupart des meurtres de femmes et de filles (20'000 cas) ont eu lieu en Afrique, suivie de l'Asie.

«Le nombre alarmant de féminicides nous rappelle à quel point l'humanité est toujours aux prises avec des inégalités et des violences profondément enracinées à l'encontre des femmes et des filles», a commenté Ghada Waly, directrice exécutive de l'ONUDC, dans un communiqué.

«Chaque vie perdue est un appel à l'action, un appel à s'attaquer d'urgence aux inégalités structurelles, à améliorer les réponses de la justice pénale, afin qu'aucune femme ou fille ne craigne pour sa vie en raison de son sexe.»

ATS