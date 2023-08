Le petit garçon retrouvé mort dans le Danube ne manque à personne

La police judiciaire recherche fébrilement les assassins de l'enfant retrouvé dans le Danube il y a plus d'un an. La reconstitution de son visage devrait permettre d'apporter de nouveaux éléments.

Voici le visage reconstitué d'un enfant retrouvé dans le Danube il y a un an et dont la disparition n'a été signalée par personne. Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Pas le temps ? blue News résume pour toi Il y a plus d'un an, le corps d'un enfant a été retrouvé dans le Danube près d'Ingolstadt, à quelques kilomètres de Munich.

Son identité est toujours inconnue, car personne n'a signalé sa disparition.

Malgré la reconstitution de son visage, personne n'a porté plainte auprès de la police.

Dans la plupart des autres cas de disparition d'enfants, les parents sont au début des recherches, explique le chef du poste de police responsable.

Il y a plus d'un an, un canoéiste a trouvé le corps d'un enfant dans le Danube. À ce jour, l'équipe chargée de l'enquête n'a pratiquement aucun indice pour aider à la recherche du coupable.

Même après que les experts médico-légaux ont reconstitué le visage du garçon, personne ne s'est manifesté auprès de la police.

La particularité de cette affaire est que la disparition du jeune garçon n'a été signalée par personne depuis un an et que personne ne s'est encore manifesté pour dire : «Mon fils a disparu», a déclaré à Der Spiegel Silke Poller, chef du poste de police 1 de la police criminelle d'Ingolstadt, une ville de Haute-Bavière située non loin de Munich.

L'enfant devait avoir entre trois et sept ans

Dans la plupart des autres cas de disparition d'enfants, ce sont les parents désespérés qui commencent les recherches. La recherche du coupable est difficile si l'identité de la victime n'est pas connue. Le nombre de corps d'enfants et de bébés inconnus en Allemagne est à deux chiffres.

L'enfant, âgé de trois à sept ans, a été retrouvé dans un paquet lesté par une pierre.

Le cadavre reposait probablement au fond du Danube depuis plusieurs semaines, car la production de gaz due à la putréfaction du cadavre rendait inutile l'utilisation de la pierre pour maintenir le contenu macabre sous l'eau.