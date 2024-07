Le président des Jeunes UDC suisses, Nils Fiechter, a été aspergé d'un liquide blanc par un inconnu dimanche à la gare de Stadelhofen à Zurich. Il examine la possibilité d'une action en justice.

‼️ Erschreckend. Hätte auch ein Messer sein können.



✅ Anlässlich des heutigen Tax Freedom Days verteilte die Junge SVP Guetzli und Flyer beim Bahnhof Stadelhofen in Zürich.



⛔️ In einem persönlichen Gespräch mit einem Journalisten der @nzz wurde @nils_fiechter, Präsident der… pic.twitter.com/zi1m2pykfs — Junge SVP Schweiz (@jungesvp) June 30, 2024

Le député au Grand Conseil bernois distribuait des biscuits et des flyers à l'occasion du «Tax Freedom Day» (le «jour de libération fiscale» à partir duquel le contribuable gagne de l'argent pour autre chose que pour payer des impôts), rapportent dimanche les Jeunes UDC sur le réseau social X.

Alors qu'il donnait une interview à un journaliste, un cycliste s'est approché de lui à grande vitesse et lui a jeté du liquide. Les Jeunes UDC condamnent cette attaque «avec la plus grande fermeté». Ils se disent ouverts à tout débat de fond, mais estiment que l'utilisation de moyens non démocratiques tels que la violence ou les tentatives d'intimidation ne sont pas acceptables.

