Pour ce dimanche 7 janvier, Tinder s’attend à ce que «519 biographies Tinder soient éditées et que 2 263 photos soient ajoutées chaque minute», comme l’a confié le site de rencontre au New York Post. «Le nombre de messages envoyés sur Tinder augmente de 22%, les utilisateurs répondent 19,4 minutes plus vite que les autres dimanches de l'année, et le nombre de «likes» sur l'application augmente de 18,2 %. Comme les gens mettent à jour leur profil, environ 58,7 millions de «likes» et 11,4 millions de messages supplémentaires seront probablement envoyés sur l'application par rapport au reste de l'année», a ajouté Tinder.