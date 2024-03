Le présentateur de la BBC Nick Sheridan meurt à l'âge de 32 ans

Le célèbre présentateur de télévision Nick Sheridan est décédé à l'âge de 32 ans seulement. Son employeur, la BBC Scotland, avait annoncé il y a quelques jours seulement que Sheridan était tombé malade.

Nick Sheridan travaillait pour la BBC Scotland depuis 2018. BBC

Nick Sheridan est décédé jeudi matin après une courte maladie. C'est ce qu'a annoncé son employeur, la BBC Scotland, sur Instagram.

Le présentateur de télévision s'est effondré il y a quelques jours pendant son jogging, écrit le «Daily Mail», après avoir souffert d'un anévrisme cérébral. Selon le journal britannique, il s'agissait déjà du deuxième effondrement en quelques semaines.

«Drôle, intelligent et gentil»

Nick Sheridan travaillait pour la BBC Scotland depuis 2018. Ce journaliste de télévision très apprécié a notamment présenté des émissions de télévision telles que «Reporting Scotland», «Drivetime», «The Nine» et «Seven Days».

«Nick était un merveilleux collègue», a écrit Gary Smith, le directeur de l'information de la BBC, sur Instagram. Et de poursuivre: «C'était un journaliste, un présentateur et un auteur extrêmement talentueux - et l'une de ces rares personnes qui illuminent la vie de tous ceux qui les entourent. Drôle, intelligent, gentil. Notre cœur va à ses parents, qui étaient à ses côtés ces dix derniers jours, à son partenaire Lewis et à tous les autres membres de sa famille et à ses amis».

Avant de travailler pour la BBC Scotland, Nick Sheridan a été journaliste dans son Irlande natale. Parallèlement à sa carrière d'animateur de télévision, il a également écrit des livres pour enfants. Il ne pourra malheureusement pas assister à la publication de son dernier livre en juin prochain.