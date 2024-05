Le prix de l'électricité va-t-il baisser? Une experte répond

Régulièrement, les prix sur les bourses européennes de l'électricité tombent brièvement en dessous de zéro. Celui qui achète alors de l'énergie reçoit également de l'argent pour cela. Les ménages n'en profitent qu'indirectement. Il n'est pas encore possible de dire si les tarifs baisseront en 2025.

Les grandes installations photovoltaïques produisent parfois plus d'électricité qu'il n'en faut. En arrière-plan, la centrale au lignite de Boxberg en Saxe, Allemagne, fume. Image : IMAGO/Andreas Franke

Consommer de l'électricité et recevoir de l'argent en échange. Cela semble aussi réaliste que de manger du chocolat pour perdre du poids. Sur le marché international de l'électricité, cette situation se produit pourtant régulièrement. Depuis peu, même les jours ouvrables.

La raison en est une surabondance momentanée d'énergie électrique. Dans le réseau, la quantité injectée doit toujours correspondre à la quantité prélevée simultanément. Le réseau d'acheminement lui-même ne peut pas stocker d'électricité.

Si le réseau reçoit plus d'électricité que les consommateurs n'en consomment, c'est essentiellement grâce aux énergies solaire et éolienne. Leur production d'électricité varie en fonction des conditions météorologiques et peut être prédite avec une précision à peu près égale. Le soleil et le vent ne sont toutefois pas les seuls responsables de l'offre excédentaire, comme l'explique Nadine Brauchli de l'Association suisse des fournisseurs d'énergie à blue News : «Si ceux qui injectent de l'électricité sont indemnisés, ils n'ont guère d'intérêt à réduire ou à arrêter leur production».

Aucun intérêt à réduire la puissance des centrales

Habituellement, les centrales électriques pilotables sont «abaissées», comme on dit dans le jargon, lorsque la demande en électricité est faible. C'est relativement simple pour les centrales hydroélectriques à accumulation. Les exploitants font couler moins d'eau dans les turbines, la production d'électricité diminue.

Les centrales solaires et éoliennes pourraient également être réduites, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce sont justement les petites installations privées sur les toits des maisons qui alimentent le réseau en énergie, qu'il en ait besoin ou non. Il en résulte une offre excédentaire sur la bourse internationale de l'électricité, ce qui fait baisser les prix. Habituellement, cette situation se produit brièvement les dimanches et jours fériés et à l'heure du déjeuner. Mais ces dernières semaines, elle s'est aussi produite sporadiquement les jours ouvrables.

Mais comme les gestionnaires de réseau ne peuvent pas attendre que l'offre et la demande se rééquilibrent d'elles-mêmes, elles sont prêtes, tout comme les fournisseurs d'électricité, à payer ceux qui se procurent l'énergie excédentaire à court terme. «Il y a des entreprises industrielles qui augmentent leur consommation lorsque les prix de l'électricité sont bas, par exemple les week-ends». Mais s'il y a trop peu d'acheteurs, l'électricité doit être détruite, par exemple lorsque les compagnies ferroviaires chauffent leurs aiguillages alors que la température de l'air ne le rend pas du tout nécessaire.

Stocker est également coûteux

On peut se demander pourquoi l'électricité excédentaire n'est pas stockée. Nadine Brauchli explique : «Selon leur taille, les batteries peuvent stocker l'électricité pendant des heures, voire un ou deux jours». Il est également possible de faire appel à des centrales de pompage-turbinage. Celles-ci pompent de l'eau dans les lacs de barrage lorsque l'électricité est bon marché, afin de la réutiliser plus tard pour produire de l'électricité.

L'électrolyse, qui transforme l'eau en hydrogène ou, plus tard, en méthane, en est encore à ses débuts et nécessite beaucoup d'électricité. Le gaz ainsi obtenu peut ensuite être réutilisé pour produire de l'électricité.

Tous les procédés de réduction d'un excédent d'électricité - qu'il s'agisse de stockage ou de consommation - ont un point commun : leur coût. De plus, les possibilités de stockage - saisonnier ou de courte durée pour quelques jours - ne sont pas disponibles en capacité suffisante. Cela fait régulièrement chuter brièvement le prix de l'électricité sur les bourses européennes de l'électricité.

Les ménages n'en profitent que peu

Les ménages privés suisses ne peuvent pas profiter directement des prix négatifs de l'électricité, car ils n'achètent pas leur électricité à la bourse. «Les fournisseurs de base suisses achètent leur électricité à long terme et seulement en petite quantité sur le marché spot», explique Brauchli. Néanmoins, les prix négatifs peuvent réduire les coûts totaux de certains fournisseurs et avoir ainsi un impact sur les tarifs.

Un excédent d'électricité à certaines périodes ne signifie pas non plus que l'électricité sera moins chère sur l'ensemble de l'année. Il suffit pour s'en convaincre de constater que c'est le contraire - une absence soudaine de courant solaire - qui a récemment entraîné des coûts énormes. Swissgrid, l'exploitant du réseau de transport, a dû acheter à court terme de l'énergie supplémentaire pour des millions de francs afin de maintenir la stabilité du réseau et d'éviter une panne de courant.

Mais dans l'ensemble, les prix à terme évoluent à la baisse, observe également Nadine Brauchli : «La situation sur les marchés de gros européens s'est certes apaisée ces derniers mois, mais les prix du marché sont encore légèrement supérieurs au niveau d'avant la crise». Selon elle, il est encore trop tôt pour donner la fin de l'alerte.

Toutefois, les tarifs et les taux de rétribution du réseau de transport d'électricité pour l'année 2025 sont en baisse, et ce en raison de la baisse des prix du marché que Swissgrid, l'exploitant du réseau, doit notamment dépenser pour les services du système. Ces prestations sont nécessaires pour maintenir la stabilité des réseaux.

Les coûts de la réserve d'électricité ont aussi été plus bas au cours de l'hiver 2023 - 24, ce qui se répercute également sur les tarifs du réseau de transport. Les coûts de Swissgrid sont une composante du tarif d'utilisation du réseau, qui représente 37% du prix de l'électricité dans l'approvisionnement de base.

Les tarifs de l'électricité pourraient baisser en 2025

Mais cela ne suffit pas forcément pour que les tarifs de l'électricité soient globalement plus bas en 2025 qu'en 2024. Les entreprises d'approvisionnement doivent annoncer leurs tarifs pour l'année suivante d'ici fin août.

Actuellement, la tendance du marché est certes à la baisse, mais la stabilisation actuelle ne devrait avoir qu'un effet retardé sur les prix de l'électricité dans l'approvisionnement de base. Comme la plupart des fournisseurs de base achètent l'électricité par tranches échelonnées sur plusieurs années, les prix de marché records de 2022 et 2023 peuvent encore influencer les prix de l'électricité en 2025.

Ceux dont les fournisseurs d'électricité produisent une part importante de l'énergie dans leurs propres usines ont moins à craindre de mouvements de prix. Au cours des deux dernières années, ils ont moins augmenté leurs tarifs que ceux qui achètent principalement de l'électricité pour la revendre à leurs clients. Mais si le prix du marché international baisse en dessous du prix de revient de l'«électricité suisse», ceux dont les fournisseurs achètent surtout de l'électricité pour la revendre en profitent.

La loi sur l'électricité, sur laquelle la Suisse votera le 9 juin, a également une influence sur les tarifs. Cette loi impose aux fournisseurs de base un approvisionnement en électricité à faible risque. Cela doit permettre aux tarifs de moins fluctuer d'une année à l'autre.

Comme la loi sur l'électricité impose des directives d'approvisionnement aux fournisseurs de base, Nadine Brauchli s'attend à ce que les tarifs de l'approvisionnement de base s'harmonisent entre les différents fournisseurs de base.

La loi sur l'électricité n'a pas encore d'influence sur les tarifs 2025. Actuellement, tout indique que les prix de l'électricité vont baisser. Mais la politique mondiale peut à tout moment apporter de nouvelles perturbations sur le marché de l'énergie. Tout sera alors différent.