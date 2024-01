A Carouge, le projet de centre aquatique prévu dans le prolongement de la piscine de la Fontenette devrait être soumis au vote populaire. L'UDC, qui a lancé le référendum contre le crédit de construction de 74,5 millions de francs, a fait le plein de signatures.

Le projet de centre aquatique prévu dans le prolongement de la piscine de la Fontenette à Carouge est devisé à 74,5 millions de francs. Ce crédit de financement est attaqué par un référendum (image d'illustration). ATS

La section carougeoise de l'UDC ne s'oppose pas à la réalisation de ce nouveau centre, mais à son financement qui repose intégralement à la charge de la commune. Elle craint une hausse d'impôts pour les habitants, tout en dénonçant au passage un projet mal ficelé. Les 1687 signatures récoltées ont été déposées la semaine dernière, ce qui laisse une marge assez large (1229 paraphes nécessaires).

L'exécutif carougeois a fait de ce centre aquatique un projet majeur pour la Ville. Il a été suivi en novembre dernier par la majorité du Conseil municipal qui a voté un crédit global de 74,5 millions de francs. Le calendrier prévoyait le démarrage des travaux en juin 2024. Mais cette échéance est repoussée d'au moins une année, voire beaucoup plus si le projet est refusé en votation.

Trois bassins intérieurs

L'exécutif a sollicité les communes voisines pour participer au financement, sans succès. Le canton ne passera pas non plus à la caisse, car selon la loi sur la répartition des tâches, la compétence cantonale en matière d'infrastructures sportives est réservée au football et au hockey d'élite. Egalement sollicité, le secteur privé n'était pas intéressé, faute de rentabilité.

Le centre aquatique voulu par la Ville de Carouge vise à répondre aux besoins de la population qui devrait doubler d'ici 2040, en raison du PAV, et aux nouvelles pratiques aquatiques. Actuellement, Carouge dispose d'un bassin de 25 mètres aux Pervenches, ouvert huit mois par an, et d'une piscine extérieure à la Fontenette, ouverte 4 mois par an.

Le projet prévoit trois bassins intérieurs: l'un de 25 mètres avec 8 couloirs pour les nageurs sportifs, l'autre pour l'aquafitness (120 m2) et le troisième pour les loisirs avec des jets et des jeux d'eau (182 m2). La piscine extérieure sera aussi améliorée avec une couverture thermique pour prolonger la saison estivale et une nouvelle buvette accessible toute l'année.

Fermeture de la Fontenette

De nombreux usagers de la piscine de la Fontenette ont protesté contre la fermeture de leur lieu de baignade pendant au moins une saison entière. Selon la Municipalité, cette fermeture est indispensable, car la présence de la nappe phréatique dans le sous-sol implique de débuter les travaux au début de l'été, en période de basses eaux.

Il faudra aussi couper toutes les installations techniques, le temps de leur rénovation. La fermeture de la Fontenette était initialement annoncée pour trois étés, mais la Ville étudie les possibilités d'une ouverture partielle pendant les deux dernières années du chantier. Le dernier mot au sujet de ce nouveau centre aquatique devrait revenir à la population carougeoise.

tb, ats