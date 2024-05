Les quais de Vevey (VD) et de La Tour-de-Peilz (VD) ont accueilli 10'000 personnes dimanche lors de la Parade navale 2024 de la CGN. Quelque 1500 passagers ont pu embarquer sur les cinq bateaux Belle Epoque qui ont évolué sur le lac Léman.

Deux des cinq bateaux de la flotte Belle Epoque de la CGN, "La Suisse" et le "Savoie", devant 10'000 spectateurs lors de la Parade navale annuelle. ATS

Dans un communiqué, la Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN) s'est dite honorée de présenter sa chorégraphie pour la première fois dans deux villes.

Alors que plus de 1500 chanceux ont pu prendre part au spectacle à bord de l’un des prestigieux bateaux, 10’000 personnes ont admiré leur ballet aquatique depuis les quais et ont profité des stands et animations. Après 45 minutes de chorégraphie au large, le spectacle s’est poursuivi aux abords des quais.

Au total, la Parade a duré une heure trente. Elle s’est terminée en beauté par le concert des coups de sifflet des bateaux en parade.

Cette édition a rassemblé le «Montreux» (1904), le «Vevey» (1907), l'"Italie» (1908), «La Suisse» (1910) et le «Savoie» (1914). La chorégraphie navale a été imaginée et dirigée par le premier capitaine Alex Beauval, aux commandes du bateau «Vevey».

La CGN donne rendez-vous en mai 2025 pour la prochaine édition de la Parade navale. Elle se déroulera dans un lieu tenu encore secret.

