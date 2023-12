Le risque d'inondations augmente dès dimanche soir

La pluie aura de plus en plus raison du décor blanc de l'hiver. Dimanche, la limite des chutes de neige grimpera bien au-dessus de 2000 mètres, ce qui entraînera de l'eau de fonte. Par extension, un risque d'inondations, voire de laves torrentielles, est à craindre dans certaines régions, notamment dans les Préalpes vaudoises et le Chablais.

MétéoSuisse annonce un fort danger d'inondations ces prochains jours, principalement à l'est du canton de Vaud (ici en traitillé orange). MétéoSuisse/ capture d'écran

À partir de 19h dimanche et jusqu'à mardi après-midi, le risque dû aux pluies devrait atteindre le degré 3 dans les Préalpes vaudoises et le Chablais. Avec un important phénomène de lessivage de la neige.

MétéoSuisse énumère les conséquences possibles: la montée du niveau des eaux des ruisseaux et fossés normalement secs. Des inondations locales, par exemple dans les passages souterrains, les garages en sous-sol ou les caves. Des glissements de terrain sont également probables dans les versants raides.

Comportement à adopter (MétéoSuisse) Tenez-vous éloigné des cours d'eau, des bords des lacs et des versants raides.

Tenez compte d'éventuels avertissements de crues de l'OFEV.

Évitez de vous rendre dans les sous-sols et caves qui sont susceptibles d'être inondés.

Tenez-vous strictement éloigné des ruisseaux en montagne, car ils peuvent transporter des laves torrentielles.

Évitez et contournez les routes inondées Montre plus

Des laves torrentielles ne sont pas à exclure non plus: elles peuvent surgir subitement et ont un potentiel destructeur énorme. Les quantités attendues seront de 80 à 120 mm de pluie. Quant à la limite pluie-neige, elle oscillera entre 1900 et 2300 m.

Que d'eau, que d'eau...

Ce soir et cette nuit, les précipitations seront déjà fréquentes et régionalement abondantes le long des Préalpes, du bas Valais et sur l'ouest de l'arc jurassien, annonce MétéoSuisse.

Dimanche sera nuageux avec des averses résiduelles au début, puis une trêve ensoleillée est au menu, avant l'arrivée de voiles nuageux en cours d'après-midi depuis l'ouest et de nouvelles précipitations en soirée et durant la nuit de dimanche à lundi. La limite pluie-neige remontera alors entre 2000 et 2500 m.

La journée de lundi promet d'être la plus humide, il y aura des précipitations intermittentes au nord des Alpes, mais ces dernières seront quasi-continues et probablement abondantes dans le sud du Jura, en Valais et dans les Préalpes. 20 à 40 cm de neige fraîche s'accumuleront au-dessus de 2400 m.

Mardi, toujours des précipitations quasi-continues le matin, qui se feront intermittentes l'après-midi. D'importants cumuls seront encore probables, en particulier dans les Alpes, les Préalpes et le sud du Jura.