Le roi Charles III endeuillé par la mort Thomas Kingston

Le roi Charles III a partagé son émotion après l’annonce officielle du décès de Thomas Kingston, le mari de Lady Gabriella Windsor.

Thomas Kingston a épousé Lady Gabriella, fille du cousin d’Elizabeth II, en 2019 au château de Windsor. IMAGO/Parsons Media

« Tom était un homme exceptionnel qui illuminait la vie de tous ceux qui le connaissaient. Sa mort a été un grand choc pour toute la famille et nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant que nous pleurons sa disparition », avait annoncé hier (27 fév. 24), le palais de Buckingham.

Le roi Charles III et la reine Camilla ont depuis publié une déclaration personnelle concernant le financier et gendre du cousin de la reine Elizabeth II. « Le roi et la reine ont été informés du décès de Thomas et se joignent au prince et à la princesse Michael de Kent ainsi qu'à tous ceux qui le connaissaient pour pleurer un membre très aimé de la famille, a déclaré un porte-parole du palais de Buckingham. Leurs Majestés adressent en particulier leurs pensées et prières les plus sincères à Gabriella et à toute la famille Kingston. »

Thomas Kingston a épousé Lady Gabriella, fille du cousin d’Elizabeth II, en 2019 au château de Windsor. Autrefois décrit comme « l'homme le plus convoité de Londres », il fut un ex petit ami de Pippa Middleton et était régulièrement vu lors d'événements royaux avec sa femme, notamment au Royal Ascot et dans la loge royale à Wimbledon.

Les circonstances de la mort de Thomas Kingston ne sont pas encore connues, mais rien n’est suspect dans ce décès et aucune personne ne serait impliquée. Une enquête a néanmoins été ouverte.

Mardi 27 février, les parents de Lady Gabriella, la reine Camilla et d'autres membres de la famille royale se sont retrouvés à la chapelle Saint-George du château de Windsor pour un service en l’hommage du roi Constantin de Grèce, un an après son décès. Le prince William avait annulé sa venue au dernier moment, pour des « raisons personnelles ».