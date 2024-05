Le roi Charles III rend Windsor payant pour tout le monde

Charles III va-t-il avoir des problèmes de voisinage? Ceux qui résident sur le domaine de Windsor n'apprécient pas du tout la nouvelle décision royale qui met fin à leur privilège de se rendre gratuitement sur le site historique, rapporte le Mirror.

Charles III veut moderniser la monarchie britannique, mais sa récente décision de mettre fin à une tradition vieille de deux cents ans en rendant Windsor payant pour tout le monde n'est peut-être pas une riche idée!

Le fils d'Elisabeth II a fait annoncer qu'il serait mis fin, à partir du 1er juin, au privilège dont bénéficiaient depuis 1825 les résidents autour du domaine de Windsor: la gratuité d'accès.

Dès le mois prochain, donc, l'égalité règnera, ou presque. Les voisins seront soumis à un droit d'entrée, comme le public, mais avec un tarif réduit de 16 £ – soit plus de 18 euros, explique le Mirror.

Le Royal Collection Trust met en place un système de cartes qui ouvre droit à des réductions, pour l'entrée dans le domaine de la forteresse médiévale de Windsor et pour des sorties locales dans le Berkshire. Elles peuvent être demandés (gratuitement) en ligne. Le Trust veillera à réviser « régulièrement» sa gamme de prix en fonction des publics locaux avec, « notamment des visites gratuites pour les organisations communautaires travaillant avec des groupes sous-représentés, ainsi qu'une subvention de voyage et un programme d'accès pour les visiteurs et écoles travaillant avec des enfants issus de milieux économiquement défavorisés».

Pas sûr que cela calme la colère des résidents. Le candidat libéral-démocrate au parlement Julian Tisi a vivement protesté.

« Pendant la saison, les habitants accueillent volontiers les touristes dans leurs magasins et restaurants, ils les conduisent en taxi et se font un plaisir de leur donner des indications dans la rue. En échange, nous pouvons vivre et travailler à proximité de l'un des bâtiments les plus emblématiques du monde – et le visiter quand bon nous semble», insiste-t-il.

« La grande maison sur la colline» est ouverte toute l'année au public, tout en étant encore un palais en activité. Sa présence est une ressource économique pour les « voisins», mais la monarchie a visiblement envie de rentabiliser au mieux ses domaines. C'est vraiment la crise pour tout le monde!

