Le sanctuaire de Lourdes a été partiellement inondé, dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant la fermeture de la grotte, tandis que plusieurs inondations ont touché le département, a-t-on appris de sources concordantes.

La grotte de Massabielle, au sein du sanctuaire de Lourdes (Hautes-Pyrénées), partiellement inondé, le 7 septembre 2024. Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes/Webcam

ATS

Située à quelques mètres du Gave de Pau, cours d'eau traversant la ville, la grotte du sanctuaire de Lourdes a été inondée cette nuit aux alentours de 2H00, selon David Torchala, directeur de la communication du sanctuaire.

«L'eau est montée très rapidement cette nuit», a-t-il indiqué, ajoutant «qu'il n'y a eu aucun blessé» ou intervention des secours.

La chapelle des Lumières présente sur le sanctuaire a également été inondée durant la nuit et les dégâts ne peuvent pour l'heure «pas encore être estimés».

Le reste du sanctuaire est cependant toujours ouvert au public et des pèlerins sont présents sur les lieux, tandis que les célébrations prévues à la grotte ont été déplacées.

«L'eau redescend en ce moment», a ajouté le directeur de la communication du sanctuaire.

De son côté, la mairie de Lourdes a annoncé samedi matin dans un communiqué «un niveau très élevé» du Gave de Pau avant d'indiquer une «décrue amorcée».

Tunnel frontalier fermé

Sur l'ensemble du département, les pompiers des Hautes-Pyrénées ont dit à l'AFP «avoir beaucoup d'inondations» dans la matinée de samedi.

La préfecture des Hautes-Pyrénées décrit dans un communiqué diffusé en début d'après-midi «un fort épisode pluvieux» intervenu la nuit dernière, ayant entraîné «une hausse significative du niveau des eaux du gave de Pau et de la Neste d'Aure avec des dégâts matériels importants qui restent à évaluer».

De même source, plus de 70 personnes «ont pu se retrouver bloquées ou en difficulté dans les fonds de vallées», et mises en sécurité par les pompiers.

Le tunnel d'Aragnouet-Bielsan, reliant la France à l'Espagne, «demeurera fermé à la circulation pour une durée indéterminée» du fait d'un «éboulement» du côté espagnol, ajoute la préfecture.

Une trentaine de personnes ont été mises en sécurité dans des bâtiments communaux par les services de secours, tandis qu'environ 500 personnes sont privées d'électricité dans une commune située dans le sud du département, a détaillé un correspondant à l'AFP.

«L'objectif consiste à rétablir l'alimentation du secteur au plus tard en début de soirée», a précisé la préfecture, ajoutant que «le centre opérationnel départemental, les services de l'État et du département restent pleinement mobilisés jusqu'à l'évacuation de l'ensemble des personnes touchées et à la réouverture du réseau.»

Si la vigilance orange pluie-inondation est désormais levée sur les Hautes-Pyrénées, le département reste placé en vigilance orange Crues, a indiqué la préfecture.

