Le soleil et la chaleur de retour, mais pas pour longtemps

Après des semaines marquées par la pluie, la Suisse romande va enfin goûter aux joies du soleil et de la chaleur! Dès ce lundi, les températures grimpent, avec 22 à 25°C en plaine et jusqu'à 26°C en Valais, selon Météosuisse.

Avec la chaleur et soleil annoncés pour ce mercredi, on peut s'attendre à ce que les plages soient prises d'assaut! KEYSTONE

blue News Marc Schaller

Mardi, la chaleur s'intensifie encore: on attend jusqu'à 28 degrés en plaine et 30 degrés, voire plus, en Valais et dans le bassin genevois.

Ce temps estival, avec un possible épisode de poussières sahariennes, persistera jusqu'à mercredi, avec un risque d'orages, parfois violents, en fin de journée. Les températures resteront proches de 30 degrés, voire au-delà en Valais.

Profitez bien de cette parenthèse ensoleillée, car un changement est prévu à partir de jeudi, avec une baisse des températures et un retour à un temps plus changeant et incertain, marqué par des alternances de soleil, d'averses et d'orages. Les maximales redescendront à 25°C jeudi et 22°C samedi.