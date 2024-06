Le trafic vers le Sud est dévié par le Gothard

Dans les Grisons, aussi bien l'autoroute A13 que la route cantonale qui traverse la Mesolcina (Misox) resteront fermées dimanche. Le col du San Bernardino est lui aussi fermé. Pour traverser les Alpes, l'OFROU recommande de passer par le Gothard.

Vue aérienne de l'autoroute A13 entre Lostallo et Soazza complètement détruite par la force de la rivière Moesa, Lostallo, Suisse méridionale, samedi 22 juin 2024. KEYSTONE

ATS

Il s'agit avant tout d'évaluer la durée de la fermeture et des travaux de réparation de l'A13 dans la Mesolcina, une vallée sud des Grisons, a indiqué dimanche à Keystone-ATS Lorenzo Quolantoni, porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU). D'autres itinéraires alternatifs que l'A2 par le tunnel du Gothard sont à l'étude, a-t-il ajouté.

L'OFROU collabore également avec les autorités cantonales et communales afin de trouver des solutions pour la population locale. Certains villages restaient inaccessibles par la route dimanche.

Depuis le sud, les villages sont accessibles jusqu'à Lostallo (GR) inclus, tandis que depuis le nord, il est possible de se rendre jusqu'à Mesocco (GR), a indiqué un porte-parole de la police cantonale grisonne. La distance entre les deux localités est d'environ dix kilomètres et plusieurs villages se trouvent le long de l'axe de circulation, comme on peut le voir sur une carte.

Les CFF examinent si la capacité ferroviaire doit être adaptée sur l'axe nord-sud en raison des récents événements météorologiques, a indiqué un porte-parole de l'entreprise à Keystone-ATS, confirmant une information du Sonntagsblick. Les CFF vont examiner ces prochains jours si, en raison des graves dégâts causés par les intempéries sur l'A13, les vacanciers se rabattent sur le train et si le trafic ferroviaire au Gothard doit être renforcé pour les vacances d'été.

razw, ats