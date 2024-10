Porte d'entrée de la Vallée de Joux, le tunnel ferroviaire des Epoisats va faire l'objet d'un assainissement complet. Situé entre les gares du Pont et du Day, il sera agrandi pour le rendre conforme aux normes actuelles, tandis que les rails, les traverses, le ballast et la ligne de contact seront remplacés.

A la Vallée de Joux, le tunnel des Epoisats va subir une rénovation complète (photo d'illustration). ATS

SDA / ATS ATS

Des travaux de drainage et d'étanchéité seront également réalisés et les portails du tunnel seront rénovés, indiquent vendredi les CFF dans un communiqué. Ils soulignent que ce tunnel, long de 431 mètres et situé à proximité du lac Brenet, existe depuis plus de 130 ans.

Le coût des travaux s'élève à 23,8 millions de francs et le chantier devrait durer jusqu'au début de l'hiver 2025.

Les travaux nécessiteront le remplacement des trains par des bus en soirée, dès ce dimanche et durant 3 semaines. Le trafic ferroviaire sera aussi interrompu en soirée et la nuit entre janvier et avril. Puis, une interruption totale de la ligne sera nécessaire d'avril à novembre prochain. Des bus de remplacement transporteront la clientèle, indiquent les CFF.

gsi, ats