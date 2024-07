Le puissant typhon Gaemi a balayé Taïwan dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant deux morts, et a pris la direction de l'est de la Chine.

Le typhon se dirige vers la Chine. ATS

ATS

La veille, cette forte tempête accompagnée de vents violents et de fortes précipitations avait contraint l'île à annuler ses manoeuvres militaires annuelles, à fermer les écoles et les bureaux ainsi qu'à évacuer des milliers de personnes des régions présentant un risque élevé de glissements de terrain.

Jeudi matin, les rafales de vent étaient moins puissantes, à 154 km/h, après que le centre du typhon s'est déplacé en direction de la mer vers 04H20 (22H20 Heure suisse), a indiqué l'Administration centrale de la météo de Taïwan.

Le vent et la pluie continuent de menacer plusieurs parties de Taïwan, ainsi que les îles de Penghu, Kinmen et Matsu, a-t-elle cependant mis en garde. La tempête, qui se dirige vers la province chinoise du Fujian, située à l'est, a entraîné des inondations dans le sud de Taïwan.

Plusieurs villes, dont Taipei, ont annoncé que les écoles et les bureaux de l'administration resteront fermés pour la deuxième journée consécutive. La Bourse a également été suspendue jeudi.

Le typhon a tué deux personnes et blessé plus de 200 autres avant même qu'il ne touche terre. Un motard a été écrasé jeudi par la chute d'un arbre à Kaohsiung, une ville du sud, et une conductrice a été tuée par la chute de débris sur sa voiture dans la province de Hualien, dans le nord-est, selon les autorités.

Taïwan connaît chaque année des tempêtes tropicales de juillet à octobre mais les experts considèrent que le changement climatique a augmenté leur intensité.

Au maximum de sa puissance, les rafales de vent qui accompagnaient Gaemi ont soufflé à 190 km/h alors qu'il se dirigeait vers Taïwan, ce qui a conduit les prévisionnistes à dire qu'il devrait être le typhon «le plus puissant» à toucher terre depuis huit ans.

