Le Valais a levé mardi l'interdiction générale de faire du feu en plein air, le danger d'incendie restant cependant fort ou marqué dans certaines parties du canton. Les orages et les températures basses des derniers temps ont permis de baisser le niveau d'alerte.

Un panneau "Interdiction de faire du feu" sur un chemin de randonnée près de Crans-Montana (image d'archives). KEYSTONE

Dans la plaine du Rhône entre Martigny et Brigue et dans les régions de Bagnes et du Grand-Saint-Bernard notamment, le degré reste fort, passant de 5 à 4, précise le Département valaisan de la sécurité dans un communiqué. Dans ces régions, les précipitations ont été plus faibles que dans le reste du canton.

Dans la plupart des régions de montagne, où les orages ont apporté localement jusqu'à 50 mm de pluie, le danger d'incendie est marqué, s'élevant à 3 sur une échelle de 5. Dans les régions où le degré est fort, les feux en plein air restent interdits sauf s'ils sont allumés sur des places à feu fixes avec sol bétonné.

Dans tous les cas, la prudence reste de mise et tout feu doit être surveillé et éteint avant d'être abandonné, souligne le communiqué. A part le Valais et une petite partie des Grisons, le danger d'incendie est limité (2) à faible (1) dans le reste de la Suisse.

Un feu de forêt s'était déclaré le lundi 17 juillet en soirée à Bitsch, dans le Haut-Valais. Personne n'a été blessé et aucun bâtiment n'a été endommagé, mais 132 hectares de forêt ont brûlé. La situation est en cours de normalisation.

mabe, ats