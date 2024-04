Légion d'honneur à Ardisson: Christine Angot dénonce le geste d'Emmanuel Macron

L'écrivaine Christine Angot, qui s'est dite humiliée à plusieurs reprises sur le plateau de l'émission de Thierry Ardisson «Tout le monde en parle», a qualifié de «gifle» le geste d'Emmanuel Macron de décorer l'animateur de télévision de la Légion d'honneur.

«L'humour-humiliation, c'est le type de +service public+ que la télé française a rendu tous les samedis soir à la société pendant tant d'années, et qui se trouve aujourd'hui honorée des mains du Président», a écrit l'autrice dans une tribune publiée dans le quotidien Libération samedi.

«Dans un système où la respectabilité est indexée sur la richesse, la force, le pouvoir, ceux qui les détiennent ne peuvent que recevoir admiration, sourire, médaille, Légion d'honneur. On a changé d'époque. Mais, eux, ils n'ont pas changé d'époque», a-t-elle encore dénoncé, se souvenant de rires face à l'inceste sur lequel elle a écrit.

Plusieurs autres artistes, comme les actrices Judith Godrèche et Sara Forestier, se sont élevées contre cette décoration, qu'elles ont qualifiée de «honte», rappelant les interviews polémiques conduites par Thierry Ardisson dans ses émissions.

«2006. Je vis encore chez mes parents, dans ma chambre d'ado. Je vais sur un plateau télé pour promouvoir mon TRAVAIL. Et là on me demande en gloussant si j'ai déjà dragué des amis de mon père. Ou si j'ai déjà dragué mon père», a écrit Sara Forestier sur le réseau social Instagram.

Lors de la cérémonie de décoration, qui a fait Thierry Ardisson chevalier de la Légion d'honneur, jeudi à l'Elysée, Emmanuel Macron a dit honorer «50 ans de télévision et créations».

«Vous êtes un personnage d'une liberté totale, un provocateur et érudit (...) Plus qu'un animateur de télévision, vous êtes défricheur de modernités avec une soif de créer, une forme d'anarchiste intempestif qui aime la France», a déclaré le Président.

L'annonce de la prochaine remise à Michel Sardou de l'Ordre national du mérite par Emmanuel Macron a également fait bondir certaines militantes féministes, comme la députée écologiste Sandrine Rousseau ou Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes.

Dans le contexte du mouvement #MeToo, le Président a aussi été critiqué pour avoir qualifié l'acteur Gérard Depardieu, mis en examen pour viol et visé par plusieurs plaintes, d'«immense acteur» qui «rend fière la France».

