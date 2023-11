Les débuts de l'idylle des Macron choquent à l'étranger

La première dame française s'est livrée dans les pages de Paris Match sur les débuts de son histoire d'amour avec Emmanuel Macron. Elle était alors âgée de 40 ans, lui n'avait que 15 ans. Un fait largement repris par la presse étrangère, qui s'insurge que la prof de théâtre d'alors ait pu s'éprendre d'un élève mineur.

La presse étrangère scandalisée par l'interview de Brigitte Macron dans Paris Match La presse étrangère s'insurge après une interview où Brigitte Macron raconte les débuts de son histoire avec le président français: elle avait 40 ans, lui 15. 22.11.2023

Brigitte Macron a accordé une longue interview à Paris Match qui fait beaucoup parler d'elle dans la presse étrangère. En cause: l'âge qu'avait Emmanuel Macron au début de leur histoire d'amour, alors qu'elle était professeure de théâtre lycée privé La Providence à Amiens, où lui était élève.

L'âge de la première dame française est régulièrement un motif de moqueries en France. Mais si elle fait parfois encore l'objet de quolibets, la différence d'âge entre Brigitte, 70 ans aujourd'hui, et Emmanuel Macron, 46 ans, ne pose de problème à personne.

La femme du président français raconte notamment: «Emmanuel devait partir à Paris. Je me suis dit qu'il allait tomber amoureux de quelqu'un de son âge. Ce n'est pas arrivé». Elle précise encore qu'elle a attendu dix ans pour officialiser leur relation. Notamment pour préserver ses propres enfants. D'ailleurs, sa fille fréquentait la même classe que le jeune Emmanuel. L'ancienne prof de théâtre justifie: «Je ne voulais pas passer à côté de ma vie.

La presse et les réseaux tirent à boulets rouges

Par contre, si Brigitte Macron est revenue en toute innocence sur cette histoire, la pilule a du mal à passer à l'étranger. Tant la presse dite «sérieuse» que les tabloïds s'insurgent: «Comment une femme de 40 ans a-t-elle pu succomber au charme d'un élève mineur?», s'interrogent-ils.

Et d'autres vont plus loin, allant jusqu'à accuser Brigitte Macron de pédophilie ou d'avoir usé de son influence pour abuser sexuellement d'un enfant. «En France, l'âge du consentement est de 15 ans, mais il n'était pas implémenté sauf dans les cas de violence sexuelle jusqu'à ce que le pays inscrive l'âge dans la loi», argumente par exemple le New York Post.

Dans l'émission «Touche pas à mon poste», Bernard Montiel est intervenu pour défendre Brigitte Macron, qu'il connaît bien. Selon lui, si la rencontre a bel et bien eu lieu à cette époque, «il ne s'est rien passé» entre eux. Ce n'est que plus tard que les deux coeurs épris se seraient retrouvés.

Emmanuel a fini par passer la bague au doigt de Brigitte en 2007.