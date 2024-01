Le covid a fait officiellement plus de sept millions de victimes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'institution a régulièrement appelé les gouvernements à rester en alerte sur la surveillance du virus.

«Tristement, nous avons franchi la barre des sept millions de décès du covid en fin d'année dernière», a affirmé jeudi sur les réseaux sociaux la directrice à l'OMS de la préparation aux épidémies et aux pandémies Maria Van Kerkhove. «Dévastateur», a-t-elle ajouté.

Et d'ajouter à nouveau que le chiffre réel est probablement plus de trois fois plus important, selon les estimations. Au total, plus de 773 millions de cas avaient été relayés à l'organisation jusqu'en fin d'année dernière.

Même si la pandémie ne constitue plus une menace de santé publique de portée internationale, niveau d'alerte le plus important à l'OMS, le directeur général de l'organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus avait encore appelé mercredi les Etats à surveiller le covid. En décembre, environ 10'000 décès ont eu lieu dans une cinquantaine de pays.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de plus de 40% sur un mois et celui des prises en charge en soins intensifs de plus de 60%. «Le niveau de décès qui pourraient être évités est inacceptable», dit le directeur général. «C'est encore une menace mondiale», a insisté la directrice de la préparation aux pandémies.

sn, ats