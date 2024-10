«Le commerce de détail doit enfin appliquer les baisses de prix!»

Priottiosteu31

300.- ou 150.-, là n’est pas tellement la question! Les achats à l’étranger permettent aux consommateurs d’échapper au ghetto de la distribution suisse: prix malhonnêtes, étroitesse de l’assortiment, variété anémique des produits et j’en passe! L’acte d’achat a l’étranger est une bouffée d’oxygène pour le consommateur suisse, une manière d’échapper à la soviétisation imposée par des cartels bornés et sans âme. Et ce n’est pas Monsieur Prix qui me contredira.