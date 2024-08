A Genève, les trois espaces de récupération cantonaux (ESREC) rouvriront les dimanches et les jours fériés dès le mois d'octobre et jusqu'à la fin de l'année au moins. Pour 2025, cette ouverture étendue n'est pas encore garantie. Le canton devra tout d'abord trouver de quoi la financer.

A Genève, les trois espaces de récupération cantonaux avaient été fermés les dimanches et jours fériés en mars faute de financement (image d'illustration). ATS

ATS

La décision de restreindre les jours d'ouverture des ESREC avait été prise en début d'année, faute d'argent. Ces espaces de récupération sont financés par le fonds cantonal pour la gestion des déchets (FCGD), qui est alimenté par la taxe prélevée sur l'incinération à l'usine des Cheneviers, indique le département du territoire, lundi.

Or, les recettes encaissées grâce à cette taxe ont diminué, «notamment à cause de l'acheminement de déchets par des acteurs privés» dans d'autres installations suisses d'incinération, souligne le département du territoire dans un communiqué. Le canton se voit ainsi amputé de «précieuses ressources énergétiques et financières».

Genève a bien essayé de changer la loi sur les déchets en imposant que la totalité des incérables produits dans le canton soit traitée par l'usine des Cheneviers, mais cette modification législative n'a pas obtenu l'approbation du Conseil fédéral. Le dossier est désormais entre les mains du Tribunal fédéral, qui doit trancher.

Situés à la Praille (Carouge), à Châtillon (Bernex) et aux Chânats (Bellevue), les trois ESREC du canton disposent de containers pour jeter des encombrants, de la ferraille, des déchets électriques, électroniques et électroménagers ainsi que des déchets de jardin. Il est aussi possible d'y déposer des déchets spéciaux, comme les peintures, solvants et autres produits dangereux, du papier, du verre, du PET et des textiles.

mf, ats