En Valais, une interdiction générale de faire du feu en plein air a été prononcée le 19 juillet. Pour la deuxième année consécutive, les traditionnels feux du 1er Août risquent donc de passer à la trappe, sauf en cas de «pluie persistante d'au moins trois jours et de plus de 30mm/m2».

Les Valaisans pourraient être privés de feux d'artifice pour la deuxième année consécutive. Pour l'avenir, certaines localités réfléchissent à des concepts plus en accord avec l'environnement (image d'illustration). ATS

A Crans-Montana, quelle que soit la décision du canton, elle n'impactera pas les festivités: «Depuis le Covid, nous avons mené une réflexion, changé de logique et mis sur pied un nouveau concept plus novateur et plus respectueux de l'environnement», indique à Kestone-ATS Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme et Congrès (CMTC).

Cette année, les festivités de la station comprendront notamment une création artistique d'aurores boréales et de jardins illuminés et un spectacle de lasers, fontaines et lumières sur le lac Grenon. «Ces dernières années nous recevons des retours très positifs des habitants et de nos hôtes, même si quelques-uns regrettent les feux traditionnels», précise Bruno Huggler.

Plus respectueux de l'environnement

A Sion, les traditionnels feux d'artifice de la fête nationale sont prêts à illuminer le ciel si la situation le permet. «Pour le futur, des réflexions sont en cours, mais aucune décision n'est encore prise», précise la Ville.

Même tendance à Martigny où Léonard Gianadda a décidé de ne plus soutenir financièrement les feux d'artifice traditionnels, comme il le faisait depuis les années 1980. Si la situation le permet, la ville tirera les feux d'artifice qui étaient prévus l'an dernier, mais pour l'avenir, elle a déjà commencé à réfléchir à un autre modèle.

«Il sera plus léger, moins bruyant, plus respectueux de l'environnement et participera à l'effort global. Le nouveau concept devrait être validé d'ici la fin de l'année», indique Fabian Claivaz, directeur de Martigny Tourisme.

