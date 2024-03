Sylvain Augier est parti pour un grand voyage, à 68 ans. L'animateur et journaliste est un visage bien connu de ceux qui ont grandi en rêvant d’aventures et de destinations du bout du monde.

Souffrant de bipolarité, Sylvain Augier avait raconté sa vie difficile avec cet « ennemi redoutable » dans un livre publié en octobre, Je reviens de loin. IMAGO/ABACAPRESS

Faut pas rêver et la Carte aux trésors que ce journaliste et animateur a présentées sur France Télévision entre 1990 et 2005 ont marqué une époque. Et Sylvain Augier y apportait, outre son goût du risque et des séquences en hélicoptère, sa bonne humeur légendaire.

Aujourd’hui, après que sa fille a annoncé son décès samedi (16 mars 24) à l’AFP, ses collègues lui rendent un hommage chaleureux.

« C'était notre Tintin reporter toujours blagueur », s’est souvenue sur X, l'animatrice et sportive Nathalie Simon. « La disparition de Sylvain Augier, c'est une grande perte pour la famille Sud Radio », station dont il avait été un animateur, après la télé, a confié Cécile de Ménibus sur X, qui l’a aussi évoqué à l’antenne.

« Merci de nous avoir fait rêver et d’avoir tracé la route en donnant le goût de l’aventure à des millions de français. Bel envol à vous cher Sylvain, a écrit Cyril Féraud, qui présente La carte aux trésors depuis 2018.

Si triste d’apprendre la disparition de Sylvain Augier, le héros de nos étés avec #LaCarteAuxTrésors.

Merci de nous avoir fait rêver et d’avoir tracé la route en donnant le goût de l’aventure à des millions de français. Bel envol à vous cher Sylvain et une pensée à vos proches🙏🏼 pic.twitter.com/WFD412Od6c — Cyril Féraud (@cyrilferaud) March 19, 2024

La patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, a également rendu hommage sur X, à celui qui « aura fait briller l’aventure et la découverte à la tv publique ». Sylvain Augier avait remporté deux Sept d’Or.

Souffrant de bipolarité, Sylvain Augier avait raconté sa vie difficile avec cet « ennemi redoutable » dans un livre publié en octobre, Je reviens de loin. Son éditeur chez Telemaque s’est joint au concert d’hommages en rappelant que « c’est un homme plein d’énergie et d’espoir qui avait livré au public cette confession autobiographique. Il revenait sur quarante ans de succès et de souffrances en nous livrant un message de confiance ».

Aucune information n’a été communiquée ni sur les raisons de son décès, ni sur ses obsèques.