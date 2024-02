Les «mères mariées célibataires» déclenchent un débat sur TikTok

Par rapport aux générations précédentes, de plus en plus de femmes travaillent et n’ont pas le temps de s’occuper de tout. «De plus en plus de femmes sont entrées sur le marché du travail et essaient également de naviguer entre l'éducation des enfants, la gestion d'un foyer et la recherche de temps pour leur santé et leur bien-être, ce qui est un exercice de jonglerie incroyablement difficile», explique Carly Dober. «C'est pourquoi les femmes remarquent davantage si elles ne reçoivent pas d'aide et plaident pour que cela change».