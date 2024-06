Les moustiques sont sélectifs dans leur recherche de nourriture. Ceux qui ont un certain groupe sanguin sont plus souvent piqués que les autres. Le style de vie et les facteurs de santé peuvent également jouer un rôle. Explications...

Les moustiques ont certaines préférences en matière de recherche de nourriture, comme le montrent diverses études. Uncredited/USDA Agricultural Research Service via AP/dpa

tafi Andreas Fischer

Ces dernières semaines, les conditions étaient idéales pour les insectes. La Suisse doit se préparer à une invasion de moustiques, affirment les experts. Mais toutes les personnes ne sont pas piquées avec la même fréquence : Les insectes gênants s'en prennent particulièrement à un groupe sanguin.

Comme le suggère une étude publiée dans le "Journal of Medical Entomology", les moustiques se posent deux fois plus souvent sur les personnes du groupe sanguin 0 que sur celles des autres groupes sanguins.

Le professeur d'entomologie Jonathan F. Day de l'université de Floride a toutefois reconnu au Huffpost que la préférence éventuelle des moustiques pour certains groupes sanguins devait encore faire l'objet de recherches supplémentaires.

Il convient toutefois que les moustiques perçoivent certains signaux qui les rendent plus susceptibles de se poser sur certaines personnes et de les piquer.

Voici les "cibles" favorites des moustiques

Les sportifs

Les moustiques ont une préférence pour la sueur et le dioxyde de carbone, qui est expiré ou éliminé par la peau. Les personnes qui font du sport sont des cibles de choix.

Femmes enceintes

Les femmes enceintes sont également très appréciées des moustiques. La raison : une proportion plus élevée de CO2 dans l'air expiré. En outre, leur température corporelle est légèrement plus élevée, ce qui les rend désirables pour les moustiques.

Les personnes portant des vêtements sombres

Les moustiques apprécient les tenues sombres. Ils ont une excellente vue et sont capables de distinguer les contrastes. Les personnes portant des vêtements sombres se distinguent mieux de l'arrière-plan et sont donc plus facilement ciblées que les personnes portant des vêtements clairs, comme l'explique Jonathan Day.

Les buveurs de bière

Une étude montre qu'une petite bière suffit à augmenter l'attractivité pour les moustiques. La dermatologue Melissa Piliang explique au "Huffpost" que "la raison en est un métabolisme modifié ou accru".