Les nouveaux bouchons: «de l'activisme pur», critique un expert

En fait, le bouchon à vis est une affaire rondement menée. Il s'adapte, s'ajuste et reste étanche. Il y a 135 ans, un Britannique a fait breveter cette invention. Aujourd'hui, ce héros du quotidien cause des ennuis à certains.

Un expert en emballage a critiqué l'obligation d'utiliser des bouchons de bouteilles solidement attachés, estimant qu'elle n'était ni obligatoire ni logique. «Est-ce que cela apporte vraiment quelque chose à la planète ou même à l'Europe ? Et là, ma réponse est claire: non», a déclaré Markus Prem de l'université de Kempten à l'agence de presse allemande.

Il s'agit selon lui d'un pur activisme destiné à apaiser une mauvaise conscience. L'expert part toutefois du principe que l'effet d'habitude ne tardera pas à se faire sentir, même pour les capsules dites «tethered». Afin de réduire les déchets dans le paysage, les capsules détachées sont interdites pour certaines boissons depuis le 3 juillet.

Prem a déclaré que la quantité de bouchons jetés qui finissent finalement dans la mer ou dans les rivières et les lacs est extrêmement faible.« On a ainsi imposé à l'industrie des investissements de plusieurs milliards, notamment dans de nouvelles machines, pour un effet qui n'est pour ainsi dire pas mesurable».

Interrogée par la dpa, l'association fédérale des grossistes allemands en boissons a indiqué que des installations avaient dû être modifiées ou reconstruites. «Nous estimons que les montants se chiffrent en millions», a-t-on précisé.

«Il est plus important de recycler les plastiques»

L'association allemande des fontaines minérales (VDM) a souligné : «Nous n'avons pas connaissance de problèmes majeurs lors de la conversion dans la branche». Mais les efforts et les coûts sont très variables. Pour certaines entreprises, les changements dans l'embouteillage équivaudraient au lancement d'un nouveau produit.

Pour d'autres, les dépenses seraient considérables si des modifications étaient nécessaires au niveau de la technique d'inspection ou de la technique de bouchage. La part de l'Europe et de l'Amérique dans les plastiques rejetés en mer est faible, a déclaré Prem. L'écrasante majorité provient d'Asie.

«Nous devrions commencer ailleurs si nous voulions vraiment faire bouger les choses». Ainsi, il serait bien plus important de recycler les plastiques et de créer un cycle. «Jusqu'à présent, dans de nombreux domaines, les plastiques sont des matériaux composites qui ne sont pas ou très difficilement recyclables.» Les bouteilles en PET, qui sont presque entièrement recyclées, en sont un bon exemple, a déclaré Prem.

135e anniversaire du brevet

La VDM a également souligné que pour les bouteilles en verre et en PET, on atteint déjà un taux de retour d'environ 99 pour cent. «Le problème du soi-disant littering n'existait donc pas en Europe avant même l'entrée en vigueur de la directive européenne». Par «littering», on entend l'abandon de déchets.

Prem ne croit pas que les consommateurs s'énerveront encore longtemps contre les «tethered caps», le nom donné aux couvercles solidement attachés. Les gens se sont également habitués à la suppression des sacs en plastique ou des pailles en plastique.

En principe, la fermeture à vis, brevetée ce samedi 10 août il y a 135 ans par le Britannique Dan Rylands, est une histoire à succès, a déclaré l'expert en emballage. Il existe bien sûr d'autres systèmes de fermeture comme les capsules ou les languettes à déchirer. «Mais il n'existe pas de méthode aussi simple pour fermer quelque chose qu'avec le bouchon à vis», a déclaré Prem.

