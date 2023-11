Les maîtres ont longtemps préféré confier leur animal à leurs proches ou à une pension, au lieu de prendre l’avion avec eux. Mais des compagnies aériennes essaient de remédier à cette situation en facilitant le transport de nos petits compagnons. Certains vont même plus loin en s’adressant spécialement aux «parents d’animaux» et à leurs «enfants». Décryptage.

Beaucoup de maîtres cherchent, eux aussi, à partir en voyage avec leurs animaux de compagnie. GummyBone / Getty Images

Dans un contexte d’augmentation continue des prix du transport aérien, Korean Air essaie de fidéliser les passagers sud-coréens en faisant les yeux doux… à leurs animaux. La compagnie aérienne a ainsi créé un programme de fidélité, baptisé Skypets, qui s’adresse spécialement aux bêtes voyageant à bord de ses avions. Mais pas n’importe lesquelles: les chiens, les chats et les oiseaux.

S’il existe la plupart des grandes compagnies aériennes autorisent le transport d’animaux en cabine ou en soute, Korean Air va plus loin en offrant aux maîtres des «miles» (points de fidélité dans l’aviation) à chaque fois que leur boule de poils ou de plumes prend l’avion en leur compagnie. Chaque voyage effectué avec Korean Air leur permet de gagner des points, qui leur donneront ensuite droit à des réductions.

Depuis son lancement en 2017, le programme Skypets semble remporter l’adhésion des «pet parents» sud-coréens. Il aurait contribué à une augmentation des vols de Korean Air de l’ordre de 29% sur les six premiers mois de l’année 2023, d’après les informations de France Info.

Pour cause, les habitants du pays du Matin Calme sont de plus en plus attachés aux animaux. Quelque 6,38 millions de foyers en accueillait au moins un en 2020, selon des chiffres officiels cités par l’agence de presse Yonhap. Cela représente 28% de l'ensemble des ménages du pays. Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, aurait lui-même onze animaux de compagnie (six chiens et cinq chats), d’après The Korea Herald.

Rien n'est trop beau pour les animaux

À l’heure où de plus en plus de Sud-Coréens retardent le moment de se marier et d’avoir des enfants, un grand nombre d’entre eux se tourne vers l’achat ou l’adoption d’un animal. Et ils ne regardent pas à la dépense pour gâter leur enfant de substitution: les «pet parents» sud-coréens déboursent, en moyenne, 150.000 wons (une centaine d'euros) par mois pour leurs petits compagnons, selon l’agence de presse Yonhap.

Et qui dit plaisir dit voyage. Un nombre croissant de Sud-Coréens investissent dans des formules «tout compris», ou «petkages», pour prendre le large avec leurs animaux de compagnie. De quoi faire les choux gras des acteurs du transport et du tourisme.

Ce phénomène dépasse les frontières du pays asiatique. En Europe et aux États-Unis, beaucoup de maîtres cherchent, eux aussi, à partir en voyage avec leurs bébêtes. Mais ils sont parfois déçus de l’accueil réservé à leurs petits compagnons à bord des avions de nombreuses compagnies aériennes commerciales. C’est pourquoi certains se tournent vers l’aviation privée pour offrir tout le confort possible à leurs animaux. Des sociétés comme K9 Jets, NetJets et VistaJets proposent des formules «pet friendly» à leurs clients.

Les chiens et les chats ayant la chance de voler avec ces compagnies peuvent se prélasser aux pieds de leurs maîtres durant le vol, ou sur d’imposants sièges en cuir. Un repas riche en protéines animales peut également leur être proposé, à la demande de leurs propriétaires. Car voyager à bord d’un jet privé a un coût: comptez 9000 dollars (environ 8280 euros) par siège pour un aller simple entre New York et le Vieux Continent effectué par K9 Jets, selon le New York Times.







Mais la demande est là, si l’on en croit Adam Golder, fondateur de cette compagnie aérienne privée. «Des centaines de personnes attendent de pouvoir réserver un vol. Je pense que les gens ne veulent pas mettre [leurs animaux] dans une caisse [en soute] et leur dire au revoir», a-t-il déclaré au New York Times. Il y a fort à parier que le secteur de l’aviation réfléchira à une approche plus «pet-friendly» à l’avenir, pour répondre aux attentes de passagers qui voyagent de plus en plus avec leurs animaux domestiques.

